رمسات مونديالية

درس

شدّد محللون على أن خسارة الأرجنتين أمام السعودية لقّنته درساً مهماً يجبره على التركيز العالي في المباريات المتبقية، ما قد يتسبب في إكمال مشواره بحذر نحو نهائي كأس العالم، مشددين على أن «التانغو» سيخوض جميع مبارياته المقبلة بشكل أفضل.

ميسي

يتساوى الأرجنتيني ليونيل ميسي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبع جوائز لأفضل لاعب في المباراة التي حصدها كل منهما في مباريات كأس العالم، ما يعتبر تنافساً جديداً بين النجمين على الجوائز الفردية.

صور

شارك مدافع الوصل محمد جابر متابعيه على «إنستغرام» صوراً من حضوره لنهائيات كأس العالم المقامة حالياً في قطر، ومن بينها صور جمعته مع النجم السعودي سامي الجابر، والبرازيلي روبرتو كارلوس، والهولندي شنايدر، إلى جانب صورة مع مدرب الشارقة، أولاريو كوزمين.

كورتوا

تداول مشجعون مقطع فيديو يظهر فيه حارس المنتخب البلجيكي تيبو كورتوا وهو يحاول تحطيم زجاج مقاعد الحكم الرابع ومراقب المباراة، وذلك عقب خسارة منتخب بلاده أمام المغرب بهدفين نظيفين أول من أمس.

تهنئة

هنأ نادي النصر، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، المنتخب المغربي بفوزه الثمين، أول من أمس، على حساب بلجيكا، ونشر النادي صوراً من احتفالات اللاعبين والجماهير عقب الفوز التاريخي، وعلّق: «تهانينا وألف مبروك لأسود الأطلس».

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