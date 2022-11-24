رمسة مونديال 2022

صورة

نشر لاعب فريق الظفرة، الأرجنتيني بيدرو بافلوف، صورة جمعته بمواطنه لاعب فريق مانشستر سيتي ومنتخب «التانغو»، جوليان ألفاريز، ووجدت الصورة تفاعلاً كبيراً من قِبل متابعي اللاعب، خصوصاً أن الأخير أفصح عن جانب من الحديث الذي دار بينهما.

تقليد

استغلت حسابات تسويقية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» حالة الاهتمام الحالية بمونديال كأس العالم، وبدأت بالترويج لقمصان رياضية مقلّدة لمنتخبات المونديال، يذكر أن أسعار القمصان تصل إلى 75 درهماً.

دعاء

طلب لاعب المنتخب السعودي ياسر الشهري، الذي خضع للعلاج الطبي بمدينة حمد الطبية، بعد الإصابة التي تعرّض لها في مباراة السعودية أمام الأرجنتين، الدعاء له بالشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب سريعاً.

ميندي

رفض رياضيون تحميل حارس مرمى السنغال ميندي، مسؤولية خسارة فريقه أمام هولندا بهدفين، معتبرين أن ضعف مراقبة المهاجمين جعل الهداف دافي كلاسن في مواجهة المرمى، والشيء نفسه تكرر في الهدف الثاني عندما أكمل جودي جاكبو الكرة المرتدة داخل المرمى.

مباراة

شارك حارس مرمى فريق الظفرة، عبدالله سلطان، عبر حسابه في «إنستغرام» أجواء رحلة اليوم الواحد لمشاهدة كأس العالم في قطر، إذ كان الحارس تابع لقاء فرنسا وأستراليا، الذي أقيم مساء أول من أمس، في ملعب الجنوب.

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