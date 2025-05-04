ختام مميز للجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في أبوظبي

اختتمت اليوم منافسات الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي أقيمت في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وسط أجواء حماسية ومشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات فئتي البراعم، والأشبال تحت 12 عاماً، ضمن منافسات فئة البدلة.

وشهدت الجولة حضوراً جماهيرياً لافتاً من العائلات ومحبي رياضة الجوجيتسو، ما أسهم في ترسيخ الروابط الأسرية وتعزيز التفاعل المجتمعي، وجعل من البطولة منصة رياضية واجتماعية وثقافية متكاملة.

حضر المنافسات كل من عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة سالم سعيد السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان؛ والدكتور ياسر أحمد النقبي، مدير عام الأكاديمية الحكومية بدائرة التمكين الحكومي؛ والمهندس صقر عبدالله الحمادي، المدير العام بالإنابة لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وأحمد سعيد الجروان، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس؛ وخالد الراشدي، رئيس اللجنة التوجيهية للمبادرات المجتمعية في شركة مبادلة.

ومع ختام الجولة الثالثة حقق نادي بني ياس الصدارة، فيما حل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وصيفاً، ونادي الجزيرة في المركز الثالث.

وأكد يوسف عبدالله البطران، أن البطولة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم الرياضة وتمكين الأجيال الصاعدة، مشيراً إلى أن مشاركة الفئات العمرية الأصغر سناً تعكس نجاح خطط وبرامج الاتحاد في اكتشاف المواهب وصقل المهارات في بيئة تنافسية آمنة ومحفّزة.

وأضاف أن الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو يعكس إيمانها بأهمية هذه الرياضة في تعزيز الصحة البدنية والذهنية وترسيخ القيم النبيلة، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك يجعل من الرياضة عنصراً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة والريادة العالمية للدولة.

من جانبه، أشاد سالم سعيد السعيدي بمستوى التنظيم والمشاركة الواسعة، مشيراً إلى الشعبية المتنامية لرياضة الجوجيتسو في الدولة لما تتيحه من فوائد بدنية وتربوية، وتعزيزها لقيم الانضباط والعزيمة والتحدي لدى اللاعبين.

كما أعرب عدد من أولياء الأمور عن تقديرهم لمستوى التنظيم والمنافسات، مؤكدين أن البطولة تمثل تجربة ملهمة للأبناء والعائلات، وتسهم في تعزيز شغفهم برياضة الجوجيتسو.

وتواصل البطولة مسيرتها الناجحة، حيث من المقرر إقامة الجولة الرابعة في شهر يونيو المقبل، في ظل الإقبال المتزايد على رياضة الجوجيتسو التي باتت تحتل مكانة بارزة في المشهد الرياضي المحلي.