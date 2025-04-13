ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة

اختتمت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة التي نظّمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على مدار يومين في نادي شباب الأهلي بدبي، وسط مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة في مختلف الفئات العمرية، وتفاعل جماهيري يعكس الشعبية المتنامية للرياضة في الدولة.

وشهد اليوم الختامي من البطولة حضوراً لافتاً لفئتي الشباب A (16–17 عاماً) والكبار (18 عاماً فما فوق)، حيث نجح اللاعبون الشباب في لفت الأنظار بمهاراتهم، فيما تميّزت نزالات فئة الكبار بالحماس والندية، حيث قدّم اللاعبون أداءً قوياً ألهب حماس الجماهير.

وأشاد يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة بنجاح النسخة الثالثة من البطولة وما شهدته من مشاركة متميزة، واهتمام واسع من مختلف الأندية والأكاديميات.

وقال إن البطولة تواكب رؤية الاتحاد في تطوير قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب وإعداد الأبطال، وتعزيز حضور رياضة الفنون القتالية المختلطة في المشهد الرياضي المحلي ومشاركة هذه الفئات العمرية وتنوعها يعكس الحرص على بناء أجيال قادرة على المنافسة على أعلى المستويات محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأضاف أن النسخة الثالثة من البطولة محطة مهمة ضمن أجندة إعداد اللاعبين للاستحقاقات المقبلة وأبرزها النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي يوليو 2025.

وقال إيكونيان أندينيت، مدرب في أكاديمية أدما إن فريق الأكاديمية شارك في منافسات اليوم بأكثر من 40 لاعباً ولاعبة وتمثل لنا البطولة أهمية كبيرة لأنها شهدت مشاركة واسعة من لاعبين مميزين من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، ما يمنح لاعبينا فرصة فريدة لاختبار مهاراتهم وتجريب التقنيات والمهارات الجديدة التي تعلموها، إلى جانب إبراز قدرتهم على الفوز وحصد الميداليات، وتعزيز استعداداتهم لخوض البطولات الدولية.

وقال سيف سعود الجنيبي، لاعب أكاديمية أدما في فئة الشباب A وزن الويلتر «سعيد بالمشاركة في البطولة للمرة الثانية، حيث خسرت في النسخة الماضية بالإخضاع، إلا أنني لم أستسلم وواصلت التدريب وحظيت بدعم كبير من عائلتي ومدربي وزملائي في النادي، ونجحت اليوم في الفوز بالمركز الأول النزالات كانت قوية وأشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على دعمه المتواصل وجهوده في تنظيم أفضل البطولات».