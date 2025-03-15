بني ياس بطلاً لكأس «أم الإمارات» للجوجيتسو

توّج نادي بني ياس بلقب بطولة كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو، التي اختتمت فعالياتها أول من أمس، في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وشهدت البطولة التي استمرت يومين، نزالات قوية بين نخبة لاعبات الجوجيتسو، وسط حضور جماهيري كبير.

حضر منافسات اليوم الختامي نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، محمد سالم الظاهري، ومدير عام الشؤون التشغيلية في مكتب أبوظبي التنفيذي، منى علي الظاهري، وعضو مجلس إدارة الاتحاد يوسف البطران، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي بالإنابة لمصنع الخزنة للجلود، شمسة الأحبابي، وعضو مجلس إدارة نادي بني ياس عبيد الكعبي، وعدد من ممثلي الأندية وشركاء الاتحاد.

وحل نادي الجزيرة في المركز الثاني، بينما جاء نادي العين في المركز الثالث في المنافسات.

وتقدّم رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عبدالمنعم الهاشمي، بالتهنئة إلى الأندية الفائزة بلقب البطولة، مثمناً جهودها في دعم مسيرة اللاعبات، من خلال توفير بيئة رياضية متكاملة تعزز جاهزيتهن وتمنحهن فرصاً حقيقية للمنافسة والتطور. وأشاد بالتعاون المثمر بين الاتحاد والأندية.