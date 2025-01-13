اتحاد الإمارات للجوجيتسو يكشف عن أضخم أجندة بطولات محلية وعالمية

كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن أجندة بطولاته للموسم الجديد 2025 التي تتضمن تنظيم واستضافة 36 بطولة للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على الصعيدين المحلي والعالمي، وعلى رأسها النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، واستضافة النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، بالإضافة إلى بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، وذلك بزيادة قدرها 70% مقارنة بعدد بطولات الموسم الماضي.

وتشمل روزنامة الجوجيتسو تنظيم بطولات محلية بارزة مثل كأس رئيس الدولة، وكأس نائب رئيس الدولة، وكأس أم الإمارات، والنسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئتي "البدلة" و"بدون البدلة".

وسيشهد الموسم الجديد 8 جولات من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، 5 منها مخصصة لفئة البدلة و3 لفئة بدون البدلة، والتي ستقام خلال أشهر يناير، وفبراير، وأبريل، ومايو، ويونيو، ويوليو، وسبتمبر، وأكتوبر، استكمالا للنجاح الكبير للنسخة الأولى.

ووفقا للبيان الصادر اليوم عن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة فإنه وعلى صعيد المنافسات المحلية الأبرز، سوف يقام كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو هذا العام في شهر مارس، بينما ينطلق كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في أغسطس، وكأس أم الإمارات للجوجيتسو في مارس، وهي البطولات المحلية الكبرى التي تقتصر المشاركة فيها على الأندية والأكاديميات المحلية.

ومن المقرر أن تشهد أجندة الموسم الجديد تنظيم عدد من البطولات الرمضانية المميزة، وعلى رأسها منافسات الجوجيتسو ضمن بطولة زايد للجوجيتسو، التي تجمع تحت مظلتها عددا من الرياضات المتنوعة، بما يجعلها إضافة استثنائية لدعم تطور الرياضة وترسيخ قيمها النبيلة.

كما تتضمن الأجندة منافسات الحوجيتسو في بطولة ند الشبا الرياضية في مارس المقبل، إلى جانب منافسات الجوجيتسو في بطولة رمضانية بمدينة العي.

ونحظى بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP بأهمية كبرى لدى المحترفين من جميع أنحاء العالم، حيث يشارك اللاعبون لجمع النقاط، والارتقاء بالتصنيف الدولي السنوي المعتمد لدى الرابطة.

ومن أبرز هذه البطولات البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو- دبي، والبطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (أبوظبي)، والبطولة المحلية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - الجولة 2 بشهر يونيو، والبطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (أبوظبي)، والبطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (الفجيرة) في أغسطس، والبطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (آسيا)، في سبتمبر، والبطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (العين) والبطولة المحلية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - الجولة 3 بشهر أكتوبر.

وكشفت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) عن مجموعة من البطولات الجديدة ضمن أجندتها لعام 2025، بما يعكس التزامها بتوسيع نطاق رياضة الجوجيتسو وتعزيز التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتشمل البطولات الجديدة، البطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (الساحل الشرقي) في أبريل، وجولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتيسو للجرابلينج - دبي في يوليو، والبطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (الشمالية) في أغسطس، والبطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (الخليج العربي) في ديسمبر.

وتوفر تلك البطولات الجديدة منصة مميزة لاكتشاف المواهب وصقلها، كما تساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للعبة، من خلال تنظيم فعاليات تجمع بين التميز التنظيمي وأرقى مستويات الأداء الرياضي.

وتستقطب جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في مبادلة أرينا في شهر مايو المقبل نخبة من نجوم الجوجيتسو العالميين، وعددا من أبرز المصنفين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

وتقام جولات البطولة في مختلف مدن العالم، وتُشكّل فرصة فريدة للتنافس بين أبطال القارات المختلفة، وتتميّز البطولة بمستواها الفني العالي وتنظيمها العالمي، ما يجعلها حدثًا رياضيًا مرتقبا من قبل اللاعبين والجماهير على حد سواء.

وتُعَدُّ بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC) من أبرز الفعاليات العالمية في مجال الرياضات القتالية، حيث تجمع نخبة الرياضيين في رياضات الجوجيتسو والجرابلينج للتنافس في أجواء مثيرة داخل القفص.

وتشمل أجندة البطولة لعام 2025 سلسلة من التصفيات والفعاليات الرئيسية التي تبدأ بتصفيات ADXC في فبراير ومايو ونوفمبر، والتي تهدف إلى إفراز نخبة الرياضيين للمشاركة في المنافسات النهائية.

ويبلغ الحماس ذروته مع إقامة بطولة ADXC أبوظبي في أكتوبر، وتليها بطولة ADXC العين في ديسمبر، التي تشهد تنافسًا حماسيًا بين أفضل اللاعبين على الألقاب والجوائز.

وتُعد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها السابعة عشرة الحدث الأبرز على الإطلاق ضمن أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، حيث تجمع نخبة أبطال اللعبة من مختلف القارات في مواجهة استثنائية تحتضنها العاصمة أبوظبي.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة أكثر من 10,000 لاعب ولاعبة من جميع أنحاء العالم، في تأكيد على مكانتها كأهم منصة تنافسية على الساحة الدولية.

وتُواصل نسخة هذا العام مسيرة النجاح التي حققتها النسخ السابقة، لارسخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للجوجيتسو.

ومن المقرر أن تُقام النسخة السابعة عشرة من البطولة في نوفمبر المقبل.

وستواصل أبوظبي ريادتها العالمية في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى من خلال تنظيمها النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين للعام الرابع على التوالي.

وتُعتبر هذه البطولة من أبرز المحافل الدولية التي تسلط الضوء على المواهب الصاعدة في رياضات الفنون القتالية المختلطة، حيث تستقطب مشاركين من مختلف أنحاء العالم.

كما تتضمن أجندة الاتحاد سلسلة بطولات الفنون القتالية المختلطة للناشئين في يناير وفبراير وأبريل ومايو، وديسمبر، بمشاركة أبرز النجوم والأبطال على الساحة المحلية.

وقال سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو إن أجندة الموسم الجديد تجسد رؤية الاتحاد الطموحة لترسيخ ريادة الدولة في رياضتي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على المستويات كافة، مشيراً إلى أن الدولة حققت إنجازات تاريخية خلال الأعوام الماضية، بفضل دعم القيادة الرشيدة والاستراتيجية المدروسة لتطوير الرياضة واكتشاف المواهب وصناعة الأبطال.

واضاف أن الموسم الجديد يتميز بتنوع كبير في البطولات التي تستهدف جميع الفئات العمرية، ما يعزز من فرص الاحتكاك القوي والتطور المستدام، لافتاً إلى أنه تم التخطيط لأجندة الموسم وما تتضمنه من فعاليات وبطولات وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الإطار، لضمان استكمال مسيرة الإنجازات واستقطاب أفضل المواهب العالمية، وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة.