إعارة

طلب لاعب صاعد في أحد أندية دوري المحترفين من إدارة ناديه إعارته إلى أحد الأندية المنافسة، بعدما ظل يجلس على دكة البدلاء لفترات طويلة دون أن يجد فرصة للعب، ما يؤثر سلباً في مستواه الفني.

مدرب

قال مدرب في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لمقربين منه، إنه يشعر بالارتياح في عمله في ظل الإدارة الحالية لشركة كرة القدم بالنادي، في أعقاب الضغوط الكبيرة التي تعرض لها الموسم الماضي بعد تراجع نتائج الفريق.

ثقة

عبر إداري نادٍ محترف عن سعادته لتصريحات «اللاعب المجتهد» على حد وصفه، لوسائل الإعلام، حيث أبدى ثقته بإحراز لقب إحدى بطولات الموسم، مؤكداً أنها تعكس احترافية اللاعب حتى لو لم يكن ذلك أمراً واقعياً.

أخبار

اقترح لاعبون في رياضة فردية، أن يقوم اتحاد اللعبة بنشر أخبار البطولات التي ينظمها في وسائل الإعلام بنفسه، وعدم السماح للأندية بنشر تلك الأخبار عن طريقها لضمان الدقة والنزاهة في نقلها.

مشاركة

يخشى لاعب موهوب في أحد أندية دوري المحترفين تراجع مستواه، بسبب عدم مشاركته في المباريات، مبيناً أن دكة الاحتياط حرمته الاستمرار في صفوف المنتخب الوطني.

مدرب

تلقّى مدرب مواطن اتصالات متكررة من أندية درجة أولى تمهيداً لتكليفه تدريب الفريق الأول، لكنه لايزال ينتظر وصول العرض الرسمي، كاشفاً عن اعتقاده أن ذلك سيتزامن مع الفترة التي تسبق الانتقالات الشتوية.

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