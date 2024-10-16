تزايد شعبية رياضة الجوجيتسو في الإمارات

استعرض مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو "النجاح الذي حققته البطولات المحلية والقارية والعالمية التي تم تنظيمها واستضافتها خلال الموسم الرياضي الحالي، ومكتسبات بطولة خالد بن محمد بن زايد"، كما اطلع على استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها اليونان، وآخر التحضيرات الخاصة بانطلاقة النسخة الـ 16 من بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين المقررة في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى أجندة موسم 2025.

واستعرض الاجتماع الذي عُقد في مقر الاتحاد، تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها اليونان في أكتوبر الجاري، وناقش خطط ومخرجات المعسكر التدريبي المكثف.

وسلّط الاجتماع الضوء على تقرير شامل ومفصّل حول بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، تضّمن الجوانب الفنية والمالية والتسويقية والإعلامية، مع تسليط الضوء على مؤشرات النجاح التي حققتها البطولة.

واستعرض التقرير النمو الملحوظ في عدد المشاركين من مختلف الفئات العمرية، حيث شهدت البطولة في جولاتها الأربع التي أقيمت حتى الآن مشاركة 7,700 لاعب ولاعبة يمثلون 60 ناد وأكاديمية على مستوى الدولة.

وأشار التقرير إلى الإقبال الجماهيري الكبير الذي عكس تزايد شعبية رياضة الجوجيتسو في المجتمع، حيث بلغ عدد الحضور الجماهيري الإجمالي لمنافسات الجولات الأربع أكثر من 10,000 مشجعاً، موضحاً أن هذا الإقبال الجماهيري المتزايد يُعد دافعاً رئيسياً لتطوير مستوى البطولات، من خلال إيجاد أجواء تنافسية تحفّز اللاعبين على تقديم أفضل أداء.

وتقام الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة خالد بن محمد بن زايد في شهر ديسمبر المقبل في مبادلة أرينا بأبوظبي.

كما ناقش الاجتماع أجندة بطولات عام 2025، حيث تم التركيز على تعزيز التنوّع في الفعاليات لضمان استدامة التطور والنمو في رياضة الجوجيتسو.

وعقد الاجتماع برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وحضور كل من محمد الظاهري نائب رئيس الاتحاد، ومحمد بن دلموج الظاهري، ويوسف البطران، ومنصور الظاهري أعضاء مجلس الإدارة، وفهد الشامسي عضو مجلس الإدارة الأمين العام للاتحاد، ومسؤولي الإدارات التنفيذية بالاتحاد مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية، ومحمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، وطارق عمر البحري مدير إدارة الخدمات المساندة.