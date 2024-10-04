منصور بن محمد يوجّه بتنظيم «خلوة دبي للرياضة» نوفمبر المقبل

وجّه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، بتنظيم «خلوة دبي للرياضة» في نوفمبر 2024، والتي ستجمع الرياضيين والمسؤولين والخبراء المعنيين بمختلف المجالات الرياضية لمناقشة المشهد الرياضي الحالي في دبي، وتحديد الأهداف المستقبلية، وإطلاق مجموعة من المبادرات الجديدة التي تركز على دعم الرياضيين، وتعزيز مشاركة المجتمع، واستقطاب واكتشاف وتطوير الموهوبين، وتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي.

وقال سموه: «هدفنا من هذه الخلوة رسم ملامح مستقبل الرياضة في دبي، وتحديد أهم الأولويات والخطط والاستراتيجيات المستقبلية، لمواصلة مسيرة الارتقاء بالمشهد الرياضي في الإمارة، من خلال الأكاديميات والمراكز والأندية الرياضية المتنوعة، وتنظيم الفعاليات الرياضية المجتمعية والتنافسية، واستضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية العالمية».

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة «مجلس دبي الرياضي»، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبحضور نائب رئيس المجلس خلفان جمعة بلهول، وأعضاء مجلس الإدارة: علي المطوع، وأحمد الخاجة، وسيد الهاشمي، والدكتور عبدالله الكرم، وماجد العصيمي، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة.

ودعا سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، المجتمع الرياضي بدبي للمشاركة في استبيان سيطلقه «مجلس دبي الرياضي» في وقت لاحق، لاستطلاع آراء الرياضيين والجمهور بشكل عام، حول أهم الفرص المستقبلية وجوانب التطوير اللازمة التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، علاوة على تعزيز المشاركة المجتمعية وكيفية إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية.

وأكد سمو رئيس مجلس دبي الرياضي أهمية دراسة المقترحات والتوصيات التي سيخرج بها هذا الاستبيان، والاستفادة منها خلال «خلوة دبي للرياضة»، لتحقيق التقدم المنشود في مسيرة تطوير القطاع الرياضي في دبي من النواحي الفنية والتنظيمية والتشريعية والإسهامات العلمية والأكاديمية والتكنولوجية، بالشراكة مع جميع المعنيين في القطاع الرياضي.

وقال سموه: «الرياضة جزء أساسي من الحياة في دبي وصحة وحيوية مجتمعها، والقطاع الرياضي شريك مهم في تعزيز جودة الحياة فيها، وتحقيق رؤيتها المستقبلية، وسيعمل مجلس دبي الرياضي على تسريع تحقيق الإنجازات في المجال الرياضي، لتعزيز مكانة دبي على خريطة الرياضة المحلية والقارية، وكذلك الدولية».

وأضاف سموه: «سيواصل مجلس دبي الرياضي تعاونه مع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل تأكيد مقومات التطوير المستمر لقطاع الرياضة، ليكون مواكباً للنجاحات البارزة المتحققة ضمن جميع القطاعات الأخرى في دبي، كما نعمل مع الاتحادات الدولية والمنظمين العالميين، لتنظيم المزيد من الفعاليات والبطولات الدولية، واستضافة الفرق والشخصيات الرياضية العالمية».

واطّلع سمو رئيس مجلس دبي الرياضي خلال الاجتماع على أهم الفعاليات والبرامج والمبادرات الرياضية التي سيتم تنظيمها في دبي خلال الفترة المقبلة، حيث أكد سموه أهمية الالتزام بأعلى معايير جودة التنظيم التي تُعدّ سمة مميزة لمختلف الفعاليات التي تشهدها دبي على تنوع أحجامها، ومنها الفعاليات الرياضية والمجتمعية.

ومن المقرر أن يصدر مجلس دبي الرياضي خلال الفترة المقبلة وقُبيل انعقاد خلوة دبي للرياضة استبياناً تشارك فيه جميع الجهات المعنية بالقطاع، من لاعبين وخبراء ومسؤولي أندية ومؤسسات رياضية، وكذلك الجمهور، من أجل تحديد أهم النقاط التي ستطرح خلال الخلوة، وستكون محل نظر ونقاش معمق، من أجل الخروج بمقترحات ورؤى تدعم الهدف الأسمى المتمثّل في تحقيق طفرة تطويرية ملموسة في القطاع الرياضي في دبي، وضمن شتى مساراته.

• منصور بن محمد: هدفنا رسم ملامح مستقبل الرياضة في دبي وتحديد أهم الأولويات والخطط والاستراتيجيات اللازمة، لمواصلة الارتقاء بالمشهد الرياضي في الإمارة.

• حريصون على إشراك المجتمع الرياضي في استبيان يسهم في تحديد أهم الفرص المستقبلية وجوانب التطوير الرئيسة للمرحلة المقبلة ضمن القطاع.