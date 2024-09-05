منتخب الجوجيتسو يبدأ اليوم معسكره الإعدادي المغلق لبطولة العالم

يواصل المنتخب الوطني للجوجيتسو برعاية شركة مبادلة للاستثمار رحلة استعداداته للمشاركة في بطولة العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وتستضيفها اليونان خلال الفترة من 24 أكتوبر إلى الثالث من نوفمبر 2024.

وتقام البطولة هذا العام بشكل مجمّع، حيث تنطلق منافسات فئتي الباراجوجيتسو والكبار من 24 إلى 28 أكتوبر، تليها منافسات فئات تحت (21، 18، 16) عاماً بين 29 أكتوبر والثالث من نوفمبر 2024.

ويشارك أبطال منتخبنا الوطني لفئة الكبار في معسكر تدريبي مغلق اعتباراً من اليوم وحتى 18 أكتوبر في مدينة الظنة، بمشاركة 37 لاعباً ولاعبة إلى جانب 20 رياضياً ورياضية من البرازيل، ما يفسح المجال لاختبار مهاراتهم، وصقل قدراتهم عبر الاحتكاك وكسب الخبرات من لاعبين آخرين يتبعون أساليب مختلفة.

ويتضمن برنامج المعسكر ثلاث حصص تدريبية يومياً، موزعة على حصتي جوجيتسو تركزان على الجوانب التقنية والاستراتيجية والمهارات الفنية، إلى جانب حصة تقوية بدنية، تتضمن تعزيز قدرة اللاعبين على خوض النزالات.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، يوسف البطران «يحرص الاتحاد على تقديم جميع أشكال الدعم للمنتخب الوطني بفئاته المختلفة، بما يضمن جاهزيتهم القصوى على المستويات البدنية والنفسية، للمشاركة في أبرز البطولات على الأجندة القارية والعالمية للعبة».

وأضاف «تشكل بطولة العالم للجوجيتسو اختباراً حقيقياً لأبناء وبنات الوطن الذين يبذلون أقصى طاقاتهم، لتقديم أداء مشرّف في المنافسات، والتفوق على نخبة اللاعبين العالميين، وترسيخ ريادة الدولة على المستوى الدولي. ويتمتع المنتخب الوطني برصيد متميّز من الإنجازات في هذه البطولة، حيث نجح في معانقة اللقب في النسخ الأربع الماضية، ويدخل هذه البطولة بتركيز شديد، ورغبة قوية في الدفاع عن اللقب».

بدوره، قال مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مبارك المنهالي «تحتضن بطولة العالم للجوجيتسو في اليونان مجموعة من أقوى المنتخبات العالمية التي تتطلع إلى تقديم أداء يضمن تحقيق مراكز متقدمة. وانطلاقاً من إدراكنا بأن المنافسة ستكون على أعلى المستويات، حرصنا على أن يوفر المعسكر التدريبي المغلق الذي يخوضه المنتخب، بيئة تدريبية متكاملة، بإشراف أفضل المدربين والخبراء، ما يضمن للاعبينا بلوغ قمة الأداء ومعدلات الجاهزية المطلوبة».

وأكد المنهالي بأن المعسكر التدريبي، يشكل محطة حاسمة في إعداد اللاعبين على المستويات كافة، خصوصاً على صعيد تعزيز اللياقة البدنية، وصقل المهارات الفنية، لافتاً إلى أهميته في توفير بيئة مثالية، لتحفيز الروح الجماعية، وتعزيز معدلات التركيز، وإتاحة تحليل نقاط القوة والضعف لدى اللاعبين والمنافسين على حد سواء.

ونوّه بأهمية المعسكر في تعزيز الثقة بالنفس لدى اللاعبين، حيث يتاح لهم التدرب في بيئة تحاكي أجواء المنافسة الحقيقية، ما يعزز جاهزيتهم النفسية، وقدرتهم على التعامل بكفاءة مع مختلف الضغوط والتحديات.

ونجح منتخب الجوجيتسو لفئة الكبار العام الماضي في التفوق على أكثر من 40 منتخباً خلال بطولة العالم التي أقيمت بالعاصمة المنغولية، أولان باتور، وتمكن من التربع على عرش البطولة، محققاً 14 ميدالية ملونة، تضمنت (8 ذهبيات، و4 فضيات، وميداليتين برونزيتين).

كما نجح المنتخب الوطني للشباب والناشئين تحت (21، 18، 16) عاماً في الاحتفاظ بلقب بطولة العالم للعام الرابع على التوالي في كازاخستان، بعد تحقيقه لـ46 ميدالية ملونة، تضمنت (15 ذهبية، 12 فضية، و19 برونزية).