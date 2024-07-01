ناصر آل رحمة: جهود مجلس دبي الرياضي مستمرة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي

يواصل مجلس دبي الرياضي العمل على تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي بدبي، حيث زار وفد من صنّاع القرار إلى جانب ممثلي الشركات الدولية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الرياضي، مجمّع حمدان الرياضي، وفي مقدمتها شركة مايكروسوفت، الذين شاركوا في ملتقى دبي الدولي للذكاء الاصطناعي في الرياضة. واطلع أعضاء الوفد على الإمكانات الفنية واللوجستية والتقنيات المتنوعة التي يضمها «المجمع الأيقوني»، وكذلك على برنامج معسكرات المنتخبات والفرق التي تتدرب فيه، وتم استعراض أجندة الفعاليات خلال الفترة المقبلة.

وأكد مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة في تصريح صحافي أن الملتقى يأتي دعماً لجهود المجلس المستمرة في تحقيق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الرياضة.

وتابع: مثل هذه الملتقيات تنمي الوعي باستخدامات الذكاء الاصطناعي سواء في مجال جمع وتحليل البيانات أو تقديم الحلول التطويرية التي ترتقي بالأداء والاستفادة الأمثل من قدراته على مستوى البث التلفزيوني والرعايات والتسويق والعلاقة مع الجمهور.

وأضاف: هناك تقارب في الرؤى بين مجلس دبي الرياضي وشركة مايكروسوفت العالمية، لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الرياضي في دبي، وكذلك رسم خريطة طريق لتوظيف البيانات الرياضية في الذكاء الاصطناعي، والعمل على الاستفادة من القدرات التقنية العالية لهذه التقنية لتطوير مختلف مجالات العمل الرياضي.

وشدد على حرص مجلس دبي الرياضي ليكون القطاع الرياضي في دبي سبّاقاً في تبني تطبيق هذه الحلول التقنية من خلال رفع مستوى استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع الرياضي.

وتأتي الزيارة في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لتعزيز الاستفادة من النجاح الهائل في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي، لتطوير عمل المنشآت الرياضية في العالم التي أحدثت طفرة في جودة الخدمات والاستفادة من البيانات ومستوى البث التلفزيوني والتسويق والترويج وباقي الخدمات التي تقدّم للمشاركين والمشاهدين والجمهور في الفعاليات الرياضية الدولية.