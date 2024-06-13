أبوظبي تستضيف مونديال الناشئين للفنون القتالية المختلطة

تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، وذلك في صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في الفترة من السادس إلى الـ10 من أغسطس المقبل. وتعكس استضافة أبوظبي للبطولة في نسختها الخامسة للعام الثالث على التوالي مكانتها وجهة رائدة لاستضافة كبرى البطولات والفعاليات الرياضية العالمية، وتؤكد الثقة التي تحظى بها من قِبل المجتمع الرياضي العالمي، والاتحادات القارية والدولية.

وتستقطب نسخة هذا العام أكثر من 800 لاعب ولاعبة من 45 دولة، يطمحون إلى استعراض قدراتهم واكتساب خبرات مميزة، عبر الاحتكاك بنخبة لاعبي الفنون القتالية المختلطة الشباب من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى تعزيز مسيرتهم الرياضية وتمثيل دولهم بشكل مشرّف. وتمتد فعاليات البطولة على مدار خمسة أيام، حيث تمنح اللاعبين من أبطال رياضة الفنون القتالية المختلطة التنافس ضمن ثلاث فئات عمرية: (الناشئين C) بين 12 و13 عاماً، و(الناشئين B) بين 14 و15 عاماً، و(الناشئين A) بين 16 و17 عاماً.

ويضم المنتخب الوطني المشارك في نسخة هذا العام قائمة مبدئية تتكون من 40 لاعباً ولاعبة، من بينهم أسماء لامعة تألقت بشكل كبير في النسخ الماضية.

ويستعد المنتخب خلال الأسابيع المقبلة لتكثيف تحضيراته للبطولة، من خلال معسكر تدريبي مكثف لتعزيز جاهزية اللاعبين واستعدادهم البدني والذهني، والارتقاء بقدراتهم وتقنياتهم الفنية.

وأثنى عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، العميد محمد بن دلموج الظاهري، على الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة للبطولة واللجان الفرعية التي تسعى لضمان تجربة تنظيمية استثنائية، لاسيما في ضوء الأصداء الإيجابية الواسعة التي لاقتها النسختان الماضيتان بين أوساط اللاعبين والجمهور والمجتمع الرياضي العالمي والاتحادات القارية والدولية على حد سواء.

وقال: «يفصلنا أقل من شهرين عن الفعالية الأبرز التي يتطلع إليها محبو رياضة الفنون القتالية المختلطة حول العالم، ونبذل قصارى جهدنا لضمان خروج هذه النسخة في أفضل صورة، وترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي وجهة رائدة لاستضافة كبرى البطولات والفعاليات».

وأضاف: «يعكس نجاح اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في تنظيم ثلاث نسخ من البطولة في أبوظبي منذ عام 2022، مدى الثقة الراسخة التي يوليها الاتحاد الدولي للعاصمة أبوظبي وجهة عالمية رياضية».