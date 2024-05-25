شما الكلباني.. «بطلة الإخضاع»

أكدت لاعبة المنتخب الوطني للجوجيتسو، شما الكلباني، أن مشاركتها في النسخة الرابعة من «أبوظبي إكستريم» للفنون القتالية، التي تجمع بين رياضتي «الجوجيتسو والجرابلنج» داخل القفص، تعد حدثاً تاريخياً، خصوصاً أنها أول لاعبة إماراتية تشارك في هذه البطولة العالمية، بينما شددت على أنها تسعى إلى استكمال دراستها في مجال إدارة الطوارئ الذي تستفيد منه في ممارسة لعبة الجوجيتسو.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إنها سعيدة جداً بمردودها في البطولة، عقب فوزها على الفرنسية لينا غروسيه، ليضاف هذا الانتصار إلى سلسلة الإنجازات المشرفة للدولة، على صعيد رياضة الجوجيتسو، وخصوصاً ما تحظى به المرأة الإماراتية من دعم في هذه الرياضة.

وأوضحت: «حلمت كثيراً بحصد هذه الإنجازات، وقد تحقق الحلم نتيجة التضحيات والجهود الكبيرة في التدريبات والمشاركات في البطولات والمعسكرات، ومازال الطريق أمامي طويلاً، وما تحقق حتى الآن كان مليئاً بالتحديات، خصوصاً في نهائي دورة الألعاب الآسيوية، إذ كنت متأخرة عن منافستي الصينية حتى الثواني الأخيرة، حيث تمكنت من السيطرة عليها وإخضاعها وكسب ست نقاط، وعندما رفع الحكم يدي معلناً فوزي بالمباراة، كانت مفاجأة لي لأنني لم أدرك أنني الفائزة، حتى إنني لم أحتفل بسبب عدم استيعابي أنني حققت الفوز».

وتحدثت عن اختيارها لممارسة رياضة الجوجيتسو، وقالت: «أرتبط منذ الصغر بمشاهدة القصص المصورة عن الفنون القتالية وألعاب الدفاع عن النفس، وعندما بلغت 11 عاماً كنت أسمع كثيراً عن الجوجيتسو والمكتسبات الكبيرة التي تعود على لاعبيها، لذلك قررت خوض التجربة».

وعن سبب تسميتها ببطلة الإخضاع، قالت: «يلقبونني ببطلة الإخضاع بناء على أسلوبي في الجوجيتسو، حيث أسعى دائماً إلى إنهاء النزالات بسرعة، من خلال تنفيذ تقنيات الإخضاع بفاعلية، إذ إن الاستراتيجية التي أستند إليها في إنهاء النزالات بسرعة، تعكس التطور المستمر الذي أتّبعه في تقنيات الإخضاع، وفهمي لنقاط الضعف في الخصوم، فهذه الطريقة تعزز فرص الفوز وتمنحني ميزة إضافية في المنافسات».

واختتمت شما الكلباني: «أدرس في مرحلة الدراسات العليا في أكاديمية ربدان في اختصاص إدارة الطوارئ، والتي أراها تساعدني بشكل كبير في تحقيق الانتصارات في رياضة الجوجيتسو».

• شما الكلباني: «إدارة الطوارئ» تساعدني على تحقيق الانتصارات في الجوجيتسو.