رمسـة مـلاعب

تدعيم

انتهت شركة كرة القدم في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين من وضع تصورها الخاص بالموسم الجديد، لدعم الفريق بـ10 لاعبين جدد من المواطنين، بعدما وضع المسؤولون في النادي أيديهم على الخلل الذي عاناه الفريق هذا الموسم المتمثل في عدم وجود دكة بدلاء قوية.

ابتعاد

لم يعد المشرف العام على الكرة في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين يمارس مهامه بصورة طبيعية مثلما كان في السابق، إذ ابتعد عن الفريق بصورة كاملة في الأسابيع الماضية، لانشغاله ببعض الأمور الخاصة به، ليصبح مكانه شاغراً حتى نهاية الموسم بعدها ستقوم الإدارة بتعيين مشرف جديد مكانه.

مدرب

قطع مدرب مساعد من جنسية عربية علاقته في الفترة الأخيرة مع مدرب أجنبي، عمل معه لسنوات عدة في أكثر من نادٍ بدوري أدنوك للمحترفين، بعدما استبعده من حساباته في النادي الجديد الذي انتقل للعمل فيه، أخيراً، وفضل عليه مدرباً من جنسيته.