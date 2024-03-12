رمسـة مـلاعب

تغيير

شدد ناقد رياضي، عبر حسابه في «إكس»، على أن استمرار البعض باتباع لهجة التغيير في الجهاز الفني للمنتخب، يجب أن يكون مستنداً إلى وعي وإدراك لقدرة هذا التغيير المقترح على الإيفاء بمتطلبات المستقبل، المستندة إلى دراسة واقع قادر على تهيئة الظروف لعوامل النجاح.

مدرب

تداولت وسائل إعلام سعودية احتمالية انتقال أحد مدربي أندية المقدمة في دوري أدنوك للمحترفين، والعودة مجدداً إلى الدوري السعودي، من بوابة نادٍ كبير يتعرض لضغط جماهيري لتغيير مدربه الحالي.

روزنامة

ألمح مدير فني في لعبة جماعية بأحد أندية المقدمة إلى أن تكرار الأخطاء في عدم وضوح روزنامة المسابقات، والتوقفات الطويلة التي لجأ إليها اتحاد اللعبة مرات عديدة هذا الموسم، بذريعة مراحل إعداد المنتخب، تسببت في استنزاف ميزانيات الأندية، خصوصاً تحمل رواتب شهرية مرتفعة لمحترفين أجانب بعقود تمتد لموسم طويل.