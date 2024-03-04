رمسـة مـلاعب

تجاهل

رفض لاعب أجنبي في أحد أندية أبوظبي الوقوف للتصريح لوسائل الإعلام عقب مباراة فريقه، وعلى الرغم من انتظار الإعلاميين له لفترة طويلة، إلى جانب وعد اللاعب بأنه سيتحدث عقب الجولة الـ15، فإنه واصل تجاهل وسائل الإعلام من دون سبب واضح.

اعتداء

أكد مقربون من لاعب دولي أنه تم حل المشكلة التي حدثت بينه وبين إداري الفريق، إذ كان اللاعب مهدداً بالاستبعاد من الفريق، بعدما تعدى على الإداري بشكل غير لائق، قبل أن يتدخل عدد من محبي النادي ويعقدوا جلسة صلح بين الطرفين.

مدرب

أثار مدرب أحد الأندية التي تنافس على لقب الدوري الجدل بعدما وجه كلمات غير لائقة بلغته الأم إلى صحافي، بينما خفف المترجم الخاص بالمدرب من الكلمات، ولم ينقل الترجمة الحرفية، تجنباً لحدوث مشكلة على الرغم من وضوح كلمات المدرب التي كانت خارجة عن سياق الاحترام مع وسائل الإعلام.