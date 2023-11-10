سيطرة إماراتية على المراكز الأولى لـ «المحترفين» في «عالمية أبوظبي للجوجيتسو»

شهد اليوم التاسع من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الـ15 نزالات قوية ومنافسة محتدمة بين الأبطال لاعتلاء منصة التتويج، والظفر بالذهب، وسط أجواء من الحماس والتشويق والحضور الجماهيري. وعلى صعيد نتائج منافسات أمس لفئة المحترفين للحزامين البنفسجي والبني، تمكنت أكاديمية كوماندو غروب الإماراتية من تحقيق المركز الأول، وحلت أكاديمية A.F.N.T الإماراتية في المركز الثاني، ونادي بني ياس في المركز الثالث.

وحضر منافسات أمس عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعميد محمد بن دلموج الظاهري ويوسف البطران عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الأمين العام للاتحاد، وعدد من المسؤولين.

وتأهل البطلان، زايد الكثيري وخالد الشحي، إلى نهائي «الحزام الأسود»، حيث يستعد زايد الكثيري للدفاع عن لقبه الذي حققه في نسخة العام الماضي من البطولة بحصوله على ذهبية الحزام الأسود لفئة المحترفين وزن 56 كغم، ويواجه اليوم البرازيلي يوري هندريكس. بدوره، يواجه خالد الشحي البرازيلي المتمرس ميريان ألفيس في نهائي الحزام الأسود وزن 62 كغم.

وتنطلق اليوم نهائيات الحزام الأسود، بحضور مجموعة من الأبطال والبطلات من مختلف الدول، وعلى رأسها الإمارات والبرازيل والولايات المتحدة والبرتغال والفلبين وروسيا. وللمرة الأولى تشهد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو إقامة منافسات نهائي الحزام الأسود في الفترة المسائية، حيث يلي ذلك مراسم تتويج الأبطال. وتمّكن البطل عمر السويدي، لاعب نادي بني ياس، من تحقيق إنجاز رائع في منافسات أمس، حيث حصد ذهبية المحترفين فئة الحزام البني وزن 56 كغم، في تأكيد جديد على موهبته الكبيرة، وتتويجاً لسلسلة إنجازاته الأخيرة، لاسيما مع المنتخب الوطني في بطولة العالم للجوجيتسو وأسياد الصين.

• نزالات قوية مرتقبة اليوم في نهائيات الحزام الأسود.