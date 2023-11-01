«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق اليوم بمشاركة 7000 لاعب

تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، تنطلق اليوم منافسات النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية، وتستمر حتى 10 نوفمبر الجاري، بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 127 دولة.

ورحّب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، عبدالمنعم الهاشمي، بوفود العالم المشاركين، مشيراً إلى أن الإمارات بقيادتها الرشيدة، التي تبحث عن الرقم واحد دائماً، لم تدخر جهداً في توفير أهم منصّة في العالم لإبراز النجوم والكشف عن المواهب وتكريم المتميزين.

وقال الهاشمي: «يؤكد تزايد المشاركة الدولية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو من عام إلى آخر، أن اللعبة أصبحت من أهم أدوات التقارب بين الشعوب والثقافات، وإعلاء منظومة القيم الإنسانية الإيجابية والفاعلة، لهذا فإن النسخة الـ15 للبطولة تمثل نافذة عالمية مهمة تبعث من خلالها دولة الإمارات رسائل محبة وسلام وإخاء وتعايش إلى دول العالم قاطبة».

من ناحيته، قال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجوجيتسو مدير البطولة، محمد المرزوقي: «تواصل أبوظبي، انطلاقاً من مكانتها الرائدة بصفتها عاصمة الجوجيتسو العالمية، مسيرتها الحافلة بالتميز في تنظيم أقوى الفعاليات الرياضية، واستضافة البطولات العالمية الأكثر تميزاً، وهي تشكل واحة تحتضن جميع الرياضيين من مختلف أنحاء العالم».

وتابع: «فيما نقف اليوم على بُعد ساعات من انطلاق البطولة، يمكننا القول وبكل فخر بأننا قطعنا شوطاً طويلاً ونجحنا في إرساء دعائم فعالية عالمية المستوى، باتت مقصداً لعشاق التميز ونجوم الرياضة. وتوافد أعداد كبيرة من الرياضيين إلى أبوظبي، يعكس التطوّر الذي حققته البطولة».

وأشار المرزوقي إلى رصد مبلغ ثلاثة ملايين درهم للجوائز النقدية للفائزين بالمراكز الأولى.

مرحلة الميزان

استعداداً للدخول في أجواء منافسات النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، انطلقت أمس، مرحلة الميزان لجميع المشاركين في مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، الذي يشمل فئات: (الأطفال والبراعم والأشبال). وشهدت مرحلة الميزان إقبالاً كبيراً من المسجلين، علماً بأن مرحلة الميزان لمنافسات اليوم الأول ستكون متاحة أيضاً صباح اليوم من الثامنة إلى التاسعة صباحاً، على أن تبدأ المنافسات في تمام الـ10 صباحاً.

جدول المنافسات

يتضمن جدول منافسات البطولة الذي يمتد لـ10 أيام، إقامة مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، اليوم وغداً، فيما تنطلق منافسات الباراجوجيتسو الخاصة بفئة (أصحاب الهمم) التي تقام اليوم، ومنافسات فئة (الناشئين) يومي الثالث والرابع من نوفمبر الجاري، و(الهواة) يوم الخامس من نوفمبر، و(الأساتذة) يومي السادس والسابع من نوفمبر، ومنافسات فئة (المحترفين) أيام الثامن والتاسع والـ10 من نوفمبر، إضافة إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مساء 11 نوفمبر الجاري.