أسطورة الجوجيتسو وابنته يشاركان في بطولة «أبوظبي إكستريم»

كشفت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، عن مشاركة البرازيلي أندريه جالفاو، أحد أساطير رياضة الجوجيتسو، إلى جانب ابنته سارة، التي تسجل إنجازاً تاريخياً بصفتها أول لاعبة تشارك في الدورة الأولى لبطولة «أبوظبي إكستريم»، التي تنطلق اليوم في صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بالتعاون مع بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأعرب أندريه جالفاو عن حماسه الشديد لانطلاق هذه البطولة المرموقة، التي تتجه الأنظار نحوها بوصفها نقلة نوعية في عالم رياضة الجوجيتسو، حيث قال: «تحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، حيث تشارك ابنتي سارة بصفتها أولى اللاعبات المشاركات في منافسات الدورة الأولى من بطولة (أبوظبي إكستريم)».

وأضاف: «يسرني أن تكون ابنتي أولى اللاعبات المشاركات في البطولة، وبذلنا جهداً كبيراً خلال التدريبات، ولدي ثقة تامة بقدرتها على تقديم أداء استثنائي، حيث يشكل كل من شغفها الكبير برياضة الجوجيتسو وتفانيها وانضباطها، عوامل إضافية تحفزها على التألق في هذه البطولة».

كما أشاد جالفاو بالدور الريادي لأبوظبي ونهجها الفريد في استضافة هذه الفعاليات، حيث قال: «تبذل أبوظبي جهوداً جبارة تتجاوز التوقعات، ونجحت في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لرياضة الجوجيتسو، إضافة إلى تشجيع خوض العديد من اللاعبين لهذه الرياضة في سن مبكرة. وتشكل هذه البطولة حافزاً كبيراً للتغيير، وآمل أن تسير العديد من الدول الأخرى على هذا المسار نفسه في المستقبل».

من جهتها، قالت سارة، أصغر رياضية مشاركة في بطولة «أبوظبي إكستريم»، حيث تبلغ من العمر 17 عاماً: «أدرك أهمية دخولي التاريخ بصفتي أولى اللاعبات المشاركات في بطولة (أبوظبي إكستريم)، ولا يسعني التعبير عن مدى سعادتي لكوني أولى المشاركات في هذه البطولة المرموقة. وأعتزم مواصلة اعتماد نهجي المعتاد، لاسيما أن النزالات لا تحسم سوى بحركات الإخضاع، ما يعني أن هدفي يتمثل في النجاح بالقيام بحركة الإخضاع، كما سأحرص على تقديم أفضل أداء لي بغض النظر عن النتيجة».

وشاركت سارة جالفاو أيضاً وجهة نظرها حول التدريبات، وقالت: «مثلت عملية التحضير لهذه المسابقة تجربة فريدة، وذلك بسبب عدم مشاركتي مطلقاً في هذا المكان، على الرغم من خوضي نزالاً رائعاً في السابق، إلا أنه كان منذ مدة طويلة. ومع ذلك، أتطلع بحماس كبير لاغتنام هذه الفرصة وتقديم أفضل مستويات الأداء، إضافة إلى الإسهام في نمو مجتمع رياضة الجوجيتسو. ومن الرائع جداً تنظيم مثل هذه البطولات الفريدة في عالم الرياضات القتالية».

أندريه جالفاو:

«تبذل أبوظبي جهوداً جبارة تتجاوز التوقعات، ونجحت في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لرياضة الجوجيتسو».