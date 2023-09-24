صدارة إماراتية بختام البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في مصر

اختتمت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة منافسات النسخة الثانية من البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - افريقيا التي أقيمت برعاية بنك أبوظبي الأول - مصر، وشهدت مشاركة واسعة من أكثر من 630 لاعبا ولاعبا من 30 دولة، في استاد القاهرة الدولي.

وسيطر لاعبو الإمارات على نتائج البطولة بالحصول على المركز الأول برصيد 41800 نقطة، وحلت البرازيل ثانيا بنفس رصيد النقاط، ثم مصر ثالثا بـ28600 نقطة، ثم جاءت الولايات المتحدة رابعا بـ6800 نقطة.

وعلى مستوى الأكاديميات المشاركة، سيطرت أكاديمية A.F.N.T الإماراتية على الترتيب العام برصيد 8 ذهبيات و15 فضية و9 برونزيات، ثم أكاديمية كوماندو جروب الإماراتية برصيد 6 ذهبيات و4 فضيات، ثم أكاديمية بني ياس الإماراتية برصيد 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين، ثم أكاديمية سيسيريو البرازيلية برصيد 4 ذهبيات وفضيتين.

وأقيمت منافسات البطولة بحضور مريم الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة المصري ممثلا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، والعميد محمد الشعراوي الممثل الرسمي العام للاتحاد الدولي للجوجيتسو في مصر، ومحمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وخواكيم ثومفارت المدير العام للاتحاد الدولي.

وأعرب عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عن سعادته بتواجد رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ( AJP ) في جمهورية مصر الشقيقة، مؤكدا أن هذا النجاح لبطولة الرابطة يثبت مدى عمق العلاقات الرياضية بين دولة الإمارات ومصر، كما أن تواجد رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP ) في مصر يعكس رغبة الإمارات القوية في نشر هذه الرياضة وقيمها بالمنطقة.