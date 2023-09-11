«A.F.N.T» بطلاً.. و«كوماندو جروب» وصيفاً في ختام بطولة آسيا للجوجيتسو

اختتمت مساء أمس، منافسات بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، في الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي بدبي.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي للبطولة عن تتويج أكاديمية A.F.N.T بطلاً، وكوماندو جروب في مركز الوصيف، وفريق أكاديميات كازاخستان في المركز الثالث.

وأشاد نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد سالم الظاهري، بالمستوى العام للبطولة، ونجاحها في توفير منصة نموذجية جمعت كوكبة من ألمع اللاعبين المحترفين حاملي الحزام الأسود والبني والبنفسجي، حيث قدموا خلاصة تجربتهم على البساط، وتنافسوا للوصول إلى منصة التتويج».

وقال في تصريحات صحافية: «أسهمت البطولة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام في إبراز المواهب الصاعدة ضمن فئات البراعم والأشبال، الذين يمثلون المخزون الاستراتيجي لرياضة الجوجيتسو».

وأوضح الظاهري أن البطولة تسهم في توفير فرص الاحتكاك القوي مع لاعبين متمرسين، مشيداً بالأداء المتطور للاعبي الإمارات، وقدرتهم على مجاراة أقوى اللاعبين.