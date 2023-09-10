«كوماندو جروب» يعتلي قمة «الأساتذة والهواة» في بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو

أسفرت منافسات اليوم الثاني من بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد الجوجيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، في الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي في دبي، عن فوز أكاديمية كوماندو جروب بالمركز الأول، وحلت أكاديمية A.F.N.T في المركز الثاني، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث لفئتي الأساتذة والهواة. وتُعدّ بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو إحدى البطولات المهمة المخصصة لفئات الناشئين والشباب والهواة والأساتذة والمحترفين، حيث تمنح الفائزين بالمركز الأول في منافساتها عن كل فئة 1400 نقطة تصنيفية، تُضاف إلى رصيدهم من المشاركة في البطولات الدولية والقارية المختلفة التي تنظمها الرابطة، بهدف تصدر التصنيف العام المعتمد لديها وحجز مقعد في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.