«بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق نوفمبر المقبل

تنطلق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها الـ15 تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، من 1 إلى 11 نوفمبر المقبل في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة واسعة من نجوم وأبطال اللعبة المصنفين من دول العالم كافة.

وقال عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو في تصريح صحافي: «شكّلت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو على مدى العقد الماضي، ركناً أساسياً من أركان تحقيق الريادة العالمية للعاصمة أبوظبي في رياضة الجوجيتسو، بما رسخ مكانتها أكبر مطور لهذه الرياضة في العالم، ويعتبر الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو بشكل خاص والرياضات القتالية بشكل عام من أهم العوامل التي جعلت من تجربة أبوظبي نموذجاً يحتذى عالمياً في مجالات نشر اللعبة، وتطويرها، واكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، وتنظيم البطولات الاحترافية، ولا أدل على ذلك من استضافتها لمقري الاتحادين الآسيوي والدولي للعبة ومساهمتها المؤثرة في صنع القرارات الدولية ذات التأثير المباشر على نمو الرياضة على كافة الأصعدة».

وأضاف: «نتطلع إلى الترحيب بأكثر من 6000 لاعب ولاعبة خلال منافسات النسخة الخامسة، وهي البطولة التي باتت غنية عن التعريف بالنسبة لأبطال الجوجيتسو ومشجعيها حول العالم، والوجهة المفضلة لنجوم اللعبة وعشاقها ومحطتهم الأساسية لتحقيق أحلامهم والارتقاء بتصنيفهم العالمي».