ماذا قال المغربي سفيان رحيمي عن فوز العين الصعب على بني ياس

أعرب مهاجم فريق العين، المغربي سفيان رحيمي عن سعادتهم البالغة بفوزهم الصعب على حساب ضيفهم بني ياس بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن افتتاحية مشوار الطرفين في بطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وقال اللاعب في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة إن أهم شيء بالنسبة لفريقهم كان هو عدم الخسارة، مضيفاً: "النقاط الثلاث تكون أهم من الاداء في بداية الموسم لأن مستوى الانسجام بين اللاعبين لا يكون كبيراً نظراً لأنها أول مباراة رسمية للفريق بعد سلسلة من اللقاءات الودية التحضيرية.

وأشار سفيان رحيمي إلى ان منافسه فريق بني ياس كان قد تعادل معهم ذهاباً واياباً في الموسم الماضي بواقع 2-2 في كلا المباراتين، وقال: "من المهم أننا حققنا الفوز في لقاء اليوم، صحيح أننا لم نظهر بشكل جيد في بعض الأوقات وسنعمل على تصحيح الأخطاء".