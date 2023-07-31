اتحاد الجوجيتسو ينظم جلسة تفاعلية مع رائد الفضاء سلطان النيادي

نظّم اتحاد الإمارات للجوجيتسو، جلسة تفاعلية مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، خلال اتصال مرئي تحدث فيه عن تجربته لممارسة الجوجيتسو في الفضاء والفوائد التي يجنيها من ممارسة تلك الرياضة.

ونجح النيادي في دخول التاريخ بصفته أول رائد فضاء عربي يمارس الجوجيتسو في مقره بمحطة الفضاء الدولية.

وافتتح عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، الجلسة التفاعلية بحضور الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو فهد الشامسي، وممثلين عن اتحاد الجوجيتسو، ولاعبي المنتخب الوطني.

واستمرت الجلسة لمدة 40 دقيقة، تناول رائد الفضاء خلالها تجربته الاستثنائية في تحدي انعدام الجاذبية وممارسة الجوجيستو في الفضاء. وتوجه النيادي بالتهنئة إلى المنتخب الوطني لفوزه بلقب بطولة العالم للجوجيتسو للعام الرابع على التوالي، وتحقيقه إنجازاً غير مسبوق، مؤكداً أن هذا هو المعدن الحقيقي للأبطال الذين يشعرون بالفخر والاعتزاز والانتماء لهذا الوطن الغالي وقيادته، ويبذلون الغالي في سبيل إبقاء رايته مرفوعة في كل المحافل.

ورحّب العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، بسلطان النيادي، موضحاً أنه يمثل القدوة والنموذج الذي يقتدي به المبدعون، ويسلط بإنجازاته الضوء على قيم التفاني والإصرار، ويسهم في إبراز التقدم والتطور الذي وصلت إليه الدولة من خلال رفع علمها عالياً بين النجوم.

وقال: «تعكس تجربة سلطان وإصراره على ممارسة الجوجيستو في الفضاء العزيمة الراسخة التي يتمتع بها أبناء الوطن، وتجسد السعي الدؤوب لتحقيق التميز والإبداع والريادة، فضلاً عن الشجاعة والإقدام على خوض التحديات وبلوغ آفاق جديدة، وتؤكد أن المستحيل ليس إماراتياً».

وفي معرض ردّه على أسئلة الحاضرين تحدث النيادي عن مدى ارتباطه بهذه الرياضة وجوانبها الإيجابية العديدة في تزويد الجسم باللياقة والمرونة الملائمة لأجواء الفضاء، قائلاً: «بدايتي مع هذه الرياضة كانت في مرحلة الدراسة الجامعية، وزاد تعلقي بها يوماً بعد آخر، وممارسة الجوجيتسو أتاحت لي تعزيز قدرات الانضباط والتركيز والسمات الأساسية التي يجب أن يتحلّى بها رائد الفضاء أثناء تأدية مهمته».

وتوجه النيادي بالشكر إلى القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن الاستثمار في بناء الإنسان هو الثروة الحقيقية للأوطان، وحجر الزاوية في تبوئها مكانة متقدمة بين الأمم، مشيداً بدور اتحاد الإمارات للجوجيتسو في دعم أبناء الوطن الطموحين وريادته على صعيد نشر الرياضة وصناعة الأبطال.