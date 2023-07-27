أبوظبي تضع اللمسات الأخيرة لاستضافة بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، آخر المستجدات والتحضيرات الخاصة باستضافة النسخة الرابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي ستقام خلال الفترة من 2 إلى 5 أغسطس المقبل.

وأكّد الاتحاد أن البطولة ستقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية، بمشاركة 636 لاعباً ولاعبة من 45 دولة.

وتقام البطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة في ثلاث فئات عمرية مختلفة، هي: الفئة «أ» للمرحلة السنية 16-17 عاماً، والفئة «ب» للمرحلة السنية 14-15 عاماً، والفئة «ج» للمرحلة السنية 12-13 عاماً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق أنانتارا القرم الشرقي بأبوظبي أمس، بحضور عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، العميد محمد بن دلموك الظاهري، ورئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة كريث براون، ومدير إدارة الفعاليات المحلية في مجلس أبوظبي الرياضي ناصر المري، ورئيس قنوات أبوظبي الرياضية يعقوب السعدي، وأمين عام اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة فهد الشامسي.

وتقدّم العميد محمد بن دلموك الظاهري، في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على دعم سموه اللامحدود لمسيرة الرياضة الإماراتية، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لرعاية سموه الكريمة للبطولة، ومتابعة سموه الحثيثة وتشجيعه المتواصل للرياضيين.

وقال الظاهري: «تأتي استضافة أبوظبي للبطولة للعام الثاني على التوالي، لتؤكد الثقة العالية التي يوليها الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة للعاصمة أبوظبي، في ضوء تفوقها المشهود على صعيد استضافة البطولات الكبرى، ومكانتها الراسخة كوجهة للرياضة على مستوى العالم».

وأضاف: «أسهم تميز أبوظبي في استضافة البطولة العام الماضي، في تحقيق العديد من المكاسب، وعلى رأسها استقطاب أكبر عدد من المشاركين من مختلف دول العالم، وتحقيق نقلة نوعية في نشر اللعبة في الدولة والمنطقة، فضلاً عن الظهور اللافت لمنتخبنا الوطني وإنجازاته المهمة، وكل هذه المعطيات تؤكد أن النسخة الجديدة التي ستنطلق بعد أيام ستحقق الأهداف المرجوّة، وستشعل روح المنافسة والتحدي بين المشاركين، ومعها سيحظى الجميع بتجربة رياضية فريدة، ونموذج ملهم تقدمه أبوظبي مجدداً لصياغة مشهد الفنون القتالية المختلطة العالمي».

وتابع: «ستوفر البطولة منصة مثالية تضم نخبة لاعبي الفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم، وتمثل نقطة انطلاق مهمة لهم نحو مسيرة احترافية واعدة».

وأشار الظاهري إلى تضافر الجهود للخروج بأفضل استضافة تليق بمكانة أبوظبي العالمية، وقدرتها على التفوق، وتقدم بالشكر إلى جميع الشركاء والرعاة، وكل من يسهم في إنجاح هذا الحدث الذي ينتظره عشاق الرياضة في مختلف دول العالم.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة كريث براون، أن أبوظبي نجحت باقتدار في استضافة نسخة العام الماضي من البطولة التي حظيت باستحسان وإشادة عالمية، متوقعاً أن تستكمل نسخة هذا العام قصة النجاح المبهرة التي حققتها البطولة الموسم الماضي، لتمضي بثبات نحو الريادة العالمية للفنون القتالية المختلطة.

• 636 لاعباً ولاعبة من 46 دولة يؤكدون مشاركتهم في المنافسات.

المري: «أبوظبي الرياضي» سيوفر كل أشكال الدعم

قال مدير إدارة الفعاليات المحلية في مجلس أبوظبي الرياضي، ناصر المري، خلال المؤتمر الصحافي: «نفخر بلاعبي ولاعبات منتخب الإمارات للناشئين المشاركين في البطولة، وبما يملكه جوجيتسو الإمارات والفنون القتالية المختلطة من إرث وانتصارات حققها في مختلف المحافل الدولية، ونحن في مجلس أبوظبي الرياضي، سنوفر كل أشكال الدعم اللازم لإنجاح هذا الحدث العالمي، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين، ونقدر كثيراً دور اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في تعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للفنون القتالية».

