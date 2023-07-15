الوحدة يتعاقد مع جوانكا لموسم واحد على سبيل الإعارة

أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا "30 عاماً" قادماً من نادي الشباب السعودي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

‏ورحب مجلس إدارة النادي باللاعب عبر بيان في حسابه الرسمي على موقع تويتر تمنت من خلاله التوفيق والنجاح للاعب في تلبية طموحات إدارة النادي وجماهيره.

‏ ‏كما أعربت إدارة النادي عن شكرها وتقديرها لنادي الشباب السعودي الشقيق في تسهيل إجراءات اعارة اللاعب، مما يعكس العلاقة التاريخية المتينة بين الناديين.

ومن جانبه أشاد جوانكا بالعمل الإحترافي خلال إتمام إجراءات التعاقد، معبراً عن سعادته بتمثيل العنابي وحرصه على تقديم الإضافة المرجوة.