رقم قياسي في مباراة عالمية للكرة الطائرة بحضور حكم إماراتي

سجلت مباراة في دوري الأمم للكرة الطائرة للرجال والمقامة حالياً في مدينة انهايم بولاية لوس أنجلوس الأمريكية رقماً قياسياً في نتيجة أحد اشواطها، وهي المباراة التي ادارها الحكم الإماراتي المتميز حامد الروسي وجمعت بين أميركا والأرجنتين.

وكانت المباراة استمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة لكن الاثارة كانت في الشوط الرابع الذي حسمه المنتخب الأرجنتيني لصالحه بواقع 43 -41 بعد منافسة مارثونية مع الجانب الأميركي «المستضيف».

علماً بأنه وفقاً لقانون اشوط اللعبة فإن الطرف الذي للنقطة 25 وبفارق نقطتين عن منافسه هو من يحسم الشوط وهو ما لم يحدث في لقاء أمريكا والأرجنتيني الذي استمر حتى استمر لمدة 50 دقيقة كاملة ليسجل بذلك رقما قياسياً في البطولة.

وهذه المرة العاشرة على التوالي التي يشارك فيها الحكم حامد الروسي في إدارة نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة للرجال والسيدات.

ومن المقرر أن يشارك الروسي في إدارة مباريات نهائيات دوري الأمم للسيدات لعام 2023 بمدينة ارلينجتون بولاية تكساس، خصوصاً وأنه سبق له إدارة مباريات الأسبوع الأول للسيدات بتركيا.