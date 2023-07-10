«كوماندو جروب» بطلاً لـ «الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو»

اختتمت، مساء أمس، منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو، التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عبدالمنعم الهاشمي، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد سالم الظاهري، وعدد من ممثلي الأندية والأكاديميات والشركاء.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي للبطولة عن تتويج كوماندو جروب بطلاً، وA.F.N.T في مركز الوصيف، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو منصور الظاهري: «نجحت بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو في توفير منصة نموذجية تحتضن مجموعة من أبرز اللاعبين المحترفين حاملي الحزام الأسود والبني والبنفسجي، لاستعراض مهاراتهم على البساط، والمنافسة على أعلى المستويات. كما أسهمت البطولة خلال أيامها الثلاثة في تسليط الضوء على المواهب الناشئة في فئات البراعم والأشبال التي تمثل مستقبل اللعبة، بما يواكب خطط الاتحاد في تأسيس قاعدة متينة من اللاعبين القادرين على التألق محلياً وعالمياً». وأكد الظاهري في تصريحات صحافية أن «مثل هذه البطولات القوية وفي هذا التوقيت تسهم في رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين وجاهزيتهم، فضلاً عن تطوير أدائهم وصقل مواهبهم، من خلال احتكاكهم مع لاعبين متمرسين يملكون مسيرة طويلة وتجربة متميزة في اللعبة، كما توفر لهم المناخ المثالي للتحضير والاستعداد للاستحقاقات المقبلة».