«كوماندو جروب» أولاً في بطولة الإمارات لمحترفي الجوجيتسو

تواصلت أمس منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، في صالة «مبادلة أرينا» وتختتم منافساتها اليوم.

وأسفرت منافسات اليوم الثاني من البطولة التي تم تخصيصها لفئتي الشباب والأساتذة عن فوز «كوماندو جروب» بالمركز الأول، وحل الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثاني، وأكاديمية A.F.N.T في المركز الثالث.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد الظاهري: «إن بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو هي بطولة متميزة وعالمية المواصفات، وتصنف ضمن أقوى بطولات (AJP) التي تستقطب نخبة اللاعبين على الساحتين المحلية والدولية».