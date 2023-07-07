بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق غــداً

تنطلق غداً (الجمعة) بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو في صالة مبادلة أرينا بأبوظبي وتستمر حتى الأحد، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الأطفال والبراعم والشباب والكبار والأساتذة.

ويشهد اليوم الأول من البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) إقامة منافسات الأطفال والبراعم والأشبال من (4-13 عاماً)، بينما يشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الشباب والأساتذة، ويتنافس لاعبو فئتي الهواة والمحترفين في اليوم الثالث.

وشهدت الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً على التسجيل للمشاركة في المنافسات حيث بلغ عدد الدول المشاركة 64 دولة في مختلف فئات المنافسة، وفي مقدمتها الإمارات وكولومبيا والبرازيل.

وقال الأمين العام لاتحاد اللعبة فهد علي الشامسي: «تعتبر البطولة محطة مهمة في تعزيز جاهزية اللاعبين الذين يستعدون لخوض مجموعة من الاستحقاقات الدولية خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مطلع نوفمبر، كما أنها تضيف 1000 نقطة للفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات ضمن التصنيف المعتمد لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ما يمنحها قيمة إضافية ضمن بطولات الموسم، ويعكس حرص اللاعبين من مختلف دول العالم على المشاركة فيها وتعزيز رصيدهم من النقاط والارتقاء بتصنيفهم السنوي».

ولفت الشامسي إلى الدور الرائد الذي تلعبه بطولات الرابطة في تنظيم منافسات خاصة بفئات الأطفال والبراعم والأشبال، ما يضمن صقل مواهبهم واحتكاكهم مع أفضل اللاعبين الصاعدين من دول المنطقة والعالم.

ويشارك نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بأكثر من 200 لاعب ولاعبة أغلبهم دون الـ18 عاماً.