موسيماني من أبوظبي: سنبدأ مرحلة عنوانها العمل الجاد لتحقيق الإنجازات

استقبلت شركة نادي الوحدة لكرة القدم، مساء أول من أمس، المدرب الجديد، الجنوب إفريقي، يتسو موسيماني، الذي تعاقدت معه الأسبوع الماضي، لقيادة الفريق في الموسم الجديد، وكان في استقباله نائب رئيس الشركة، فارس مكتوم المزروعي، إلى جانب المدير الرياضي للشركة رياض الذوادي.

وأعرب المدرب موسيماني عن سعادته بحفاوة الاستقبال، وقال في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الوحدة: «أتطلع قدماً لبداية العمل مع الفريق، أشعر بالسعادة للانضمام إلى هذا الكيان الكبير، وسنبدأ معاً مرحلة جديدة عنوانها العمل الجاد لتحقيق الإنجازات وإسعاد الجماهير».

وتسارع الإدارة الوحداوية لإكمال كل الملفات قبل سفر الفريق يوم السبت المقبل إلى صربيا، من أجل إقامة المعسكر الخارجي الذي سيستمر حتى يوم 17 يوليو، على أن تعود البعثة إلى الدولة لقضاء ليلة واحدة، ومن ثم التوجه إلى مدينة أبها السعودية لإقامة معسكر لمدة 8 أيام، يسبق انطلاقة مشوار الفريق في البطولة العربية.

وكان «العنابي» بدأ في إجراء الفحوص الطبية الموسمية والقياسات البدنية للاعبي الفريق، إذ خضع معظم اللاعبين للفحوص، وعلى صعيد ملف التعاقدات جددت الشركة عقد لاعب الوسط سهيل المنصوري، الذي انتهى بنهاية الموسم، لكنها لم تكشف مدة العقد الجديد.

وتسيطر حالة من اليقين لدى جماهير فريق الوحدة بقدرة «العنابي» على العودة لمنصات التتويج مجدداً، عقب إسناد الإدارة مقاليد الأمور الفنية للمدرب الجنوبي إفريقي بيستو موسيماني، المعروف بـ«صائد البطولات»، الذي حقق الكثير من النجاحات خلال قيادته أندية صن داونز الجنوب إفريقي والأهلي المصري والأهلي السعودي على التوالي.

وكانت اللجنة المنظمة لكأس الملك سلمان قد أصدرت جدول مباريات مرحلة المجموعات التي تقام بنظام التجمع في مدينتي أبها والطائف في المملكة العربية السعودية، وسيبدأ «العنابي» مبارياته بلقاء الكويت الكويتي يوم 28 من شهر يوليو المقبل، على أن يواجه شباب بلوزداد الجزائري يوم الأول من أغسطس، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة الرجاء المغربي يوم الثالث من أغسطس.