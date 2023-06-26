«الشارقة للدفاع عن النفس» بطلاً لـ «دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو»

فاز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول في بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «بدون بدلة»، التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع الرابطة على مدار يومين.

وأقيمت البطولة بنادي النصر في دبي بمشاركة واسعة من أبرز الأندية والأكاديميات المحلية والدولية، وخُصصت منافسات اليوم الختامي لفئتي الهواة والمحترفين وحصل نادي شباب الأهلي على المركز الثاني، فيما نال A.F.N.T المركز الثالث.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، يوسف البطران، النجاح الكبير الذي حققته البطولة، والذي تمثّل في مشاركة أبرز النجوم من مختلف قارات العالم، ما أضفى على المنافسات أجواء استثنائية.

وقال: «وفّرت البطولة فرص الاحتكاك القوي للاعبين المشاركين مع أفضل مدارس العالم، وهيأت مناخاً مثالياً يتيح التحضير بشكل جيد للمشاركات الكبرى القادمة، وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، الوجهة الأكبر والأهم لأفضل لاعبي البساط على مستوى العالم».

وهنأّ البطران لاعبي الإمارات من حملة الأحزمة المختلفة على أدائهم المشرّف، وتطوّر مستوياتهم من بطولة إلى أخرى. وقال: «أصبح لاعبونا يمتلكون الأفضلية في مواجهتهم مع أفضل نجوم العالم، والتفوق عليهم بكل جدارة».

وأشاد البطران بدور الأندية والأكاديميات في ترسيخ نجاح برامج وبطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وذلك من خلال التخطيط والعمل وفقاً لرؤيته الاستراتيجية في الاستثمار في المواهب، ما يرفع المستوى الفني للبطولات، ووجه شكره إلى نادي النصر على الاستضافة المتميزة لمنافسات البطولة.

منصة التتويج

من جهته، أكد البرازيلي كارلوس بيتو عضو الجهاز الفني لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن ناديه يخوض جميع البطولات بهدف واحد وهو الوصول إلى منصة التتويج.

وقال: «نعمل وفق استراتيجية مدروسة تركز على الاستثمار في المواهب والمراحل السنية الناشئة والشابة، وتوفر لنا إدارة النادي جميع الإمكانات والعوامل التي تساعد اللاعبين على التطوّر، ونحن نعمل كعائلة واحدة لتحقيق النجاح والوصول إلى العالمية».