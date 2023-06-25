الشارقة بطلاً وشباب الأهلي وصيفاً في بطولة دبي الدولية للجوجيتسو «بدون بدلة»

انطلقت أمس منافسات اليوم الأول من بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «بدون بدلة»، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، وسط حضور جماهيري كبير وأداء قوي للاعبي فئات البراعم والناشئين والشباب والأساتذة الذين يمثلون عدداً من الأندية والأكاديميات المحلية والدولية.

وتوّج رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عبدالمنعم الهاشمي، الفائزين في المنافسات التي شهدت تتويج الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول، وشباب الأهلي في مركز الوصيف، و«A.F.N.T» في المركز الثالث.

وحظيت منافسات اليوم الأول بمشاركة واسعة في فئات البراعم والناشئين والشباب والأساتذة، حيث تمنح البطولة للفائز بالمركز الأول 600 نقطة عن كل فئة ضمن نظام التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، تمهد لهم الطريق للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نوفمبر، وتعزز فرصهم في التأهل إلى جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مع ختام الموسم.