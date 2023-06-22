منصور بن محمد: التنافس القوي بين الأندية ينعكس إيجاباً على منتخباتنا الوطنية

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن التفوق والتميز نهج أرسته القيادة الرشيدة في جميع القطاعات، فيما تحوّل السعي نحو المركز الأول دائماً إلى هدف أسمى، يتبارى الجميع في الوصول إليه في شتى الميادين، وذلك مع توفير القيادة الرشيدة مختلف أوجه الدعم والرعاية، لتمكين الجميع من بلوغ هذا التفوق والمراكز الأولى، مع ضمان استدامة النجاحات وتحقيق الإنجازات.

وقال سموه: «العمل في القطاع الرياضي يسير وفق نهج القيادة الرشيدة، مع توفيرها لكل مقومات التفوق الذي يأتي نتيجةً حتميةً لرؤية حكيمة ودعم لا محدود، وراء عمل دؤوب من كوادر وطنية مخلصة، تضع الوطن نصب أعينها وهي تتنافس فيما بينها على بلوغ أرقى مراتب التميز».

وأضاف سموه: «التنافس القوي بين الأندية والمؤسسات والفرق الرياضية والرياضيين في الدوريات والبطولات المحلية يرتقي بمستوى فرقنا ورياضيينا، ويزيد من مهاراتهم وخبراتهم، بما ينعكس بالإيجاب على منتخباتنا الوطنية في جميع الرياضات، ويعزز وجودها على منصات التتويج القارية والدولية».

ودعا سموه إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل ضمان أعلى مستويات التفوق الرياضي، وقال: «الإنجازات الرياضية لا يحققها اللاعبون والمدربون وحدهم، إذ يتحقق الإنجاز بتكامل العمل الإداري مع العمل الفني وجهود اللاعبين، وفق منظومة العمل الجماعي الناجح والاستثمار الأمثل للموارد، ولذلك فنحن نعمل دائماً على تطوير كوادرنا الوطنية الإدارية ضمن برامج سنوية وفق أحدث وأنجح الممارسات، وصولاً إلى المستوى الذي ننشده، كما أننا نكرم المتميزين من الشخصيات القيادية في العمل الرياضي والإداريين مع المتميزين من اللاعبين والمدربين، ليكون ذلك حافزاً لضمان استمرارية العطاء والإنجاز ضمن القطاع الرياضي ككل».

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لاجتماع مجلس دبي الرياضي، بحضور نائب رئيس المجلس مطر الطاير، ومريم الحمادي، وأعضاء مجلس الإدارة: سامي القمزي، موزة المري، جمال المري، وأمين عام المجلس سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس ناصر آل رحمة.

واعتمد سمو رئيس مجلس دبي الرياضي نتائج الدورة التاسعة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي»، وقائمة أسماء رواد العمل الرياضي في دبي، الذين سيتم تكريمهم في حفل مميز يُقام اليوم في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا في دبي، تقديراً لما تركوا من بصمات واضحة وإرث كبير في القطاع الرياضي، تأكيداً لحرص المجلس على تعزيز التواصل بين الأجيال، للحفاظ على المكتسبات الوطنية، والاستفادة من المزج بين خبرة وتجارب الرواد وحيوية وطموح الشباب.

وقال سموه: «حققت أندية دبي لكرة القدم وغيرها من الرياضات إنجازات نوعية، ونال أبطالها تكريماً وتقديراً كبيراً، بداية من لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لفريق شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين، وكذلك لقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، بالقيادات الرياضية بفريق حتّا بطل دوري الدرجة الأولى لكرة القدم والعائد لدوري المحترفين، وسيكون للأبطال حضورهم في حفل تكريم نموذج دبي للتفوق الرياضي، إلى جانب حضور الفائزين بالفئات التنافسية، ورواد العمل الرياضي، وأصحاب الإنجازات القيادية، بشكل يؤكد تنوع جوانب التفوق في العمل الرياضي وتواصل الأجيال».

تصنيف 5 نجوم لمراكز اللياقة البدنية

اعتمد المجلس خلال الاجتماع نتائج نظام تصنيف مراكز اللياقة البدنية حسب النجوم، الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي طوّره مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع خبراء دوليين في اللياقة البدنية.

ووفقاً لنظام التصنيف، يتم تقييم جميع مراكز الياقة البدنية المرخصة في إمارة دبي والمناطق الحرة باستخدام 17 مقياساً معيارياً و81 مؤشراً فرعياً لتصنيف المراكز وفق عدد النجوم من فئة خمس نجوم فما أدنى، وقد تم عرض النظام في قمة الشرق الأوسط للياقة البدنية في أكتوبر من عام 2022، وحصل على تفاعل وتقييم إيجابي من أكثر من 1000 مختص في مجال اللياقة البدنية من مختلف دول العالم المشاركين في الحدث.

الاستدامة تتصدر

تصدرت الاستدامة في المجال الرياضي عمليات المفاضلة بين المؤسسات، وسيكون هناك فائز يتم تكريمه في الحفل، إلى جانب معايير التقييم الأخرى بين الأندية التي ينال كل منها وزناً ونسبة، وهي: الإنجازات 40%، العمليات والإجراءات 25%، الأداء المالي 25%، الامتثال للنظم واللوائح 10%.

• رئيس مجلس دبي الرياضي يعتمد نتائج الدورة التاسعة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي».. تكريم الفائزين اليوم.

وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية

تم خلال الاجتماع اعتماد نتائج الدورة الثانية من «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية»، المبادرة الرائدة التي أطلقها مجلس دبي الرياضي بهدف تعزيز مكانة الرياضة في المدارس، وتحفيز إدارات المدارس الحكومية والخاصة بدبي على منح الرياضة مزيداً من الاهتمام والرعاية من خلال تشييد المنشآت الرياضية، وزيادة الأنشطة الرياضية وغيرها، بما ينعكس على صحة وحيوية الطلبة، ومنح الطلبة الموهوبين رياضياً الفرصة لممارسة هواياتهم وتطوير مستوياتهم.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية نموذج رائد لنشر وتعزيز ثقافة الرياضة بين الأجيال الجديدة، وضمان صحة وحيوية الطلبة.. لمسنا مدى اهتمام المدارس بتعزيز الجوانب الرياضية في حياة طلبتها، والتنافس للفوز بهذا الوسام المرموق، ويسرنا أن نختار مدرسة حكومية وأخرى خاصة للفوز بالدورة الثانية من الوسام، وتكريمها خلال الموسم الدراسي المقبل».

ويتم تقييم المدارس المشاركة وفق أربعة معايير أساسية، هي:

• البنية التحتية: مواصفات وجودة وكفاءة المنشآت والمرافق الرياضية المتوافرة: (المسابح ــ الصالات الرياضية).

• الصحة المستدامة: البرامج والمبادرات وورش العمل وحملات التوعية التي تعزز مفاهيم الرياضة والصحة، والوقاية من أمراض العصر (السكرى والسمنة)، وإدراك أسلوب التغذية السليم من خلال المقاصف المدرسية.

• التميز الرياضي: الأنشطة والدورات والبطولات والمشاركات، والنتائج الرياضية المحققة في المدرسة أو خارجها، وعلى جميع المستويات، المحلية، والإقليمية، والقارية، والدولية.

• الإدارة المدرسية: دعم وحرص الإدارة لتنفيذ برامج ومبادرات النشاط البدني والرياضي والصحي، واستقطاب الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة.

تكريم 13 فئة

يتضمن التكريم ضمن الدورة التاسعة من نموذج دبي للتفوق الرياضي 13 فئة، اثنتان منها مخصصتان للتكريم الخاص بالشخصيات القيادية الرياضية صاحبة الإنجازات، ولرواد العمل الرياضي، و11 فئة تنافسية مؤسسية وتخصصية وفردية في مختلف الرياضات، هي:

• الجوائز المؤسسية: أفضل نادٍ رياضي، أفضل شركة كرة قدم، أفضل نادٍ نوعي.

• الجوائز المتخصصة: أفضل نادٍ أو شركة في الأداء المؤسسي، أفضل نادٍ أو شركة في الكفاءة المالية، أفضل مبادرة في الاستثمار الرياضي، وأفضل شركة في رعاية المواهب الرياضية

• أوسمة التفوق الفردي: أفضل لاعب ناشئ في كرة القدم، أفضل لاعب أو لاعبة ناشئين في الألعاب الفردية، أفضل لاعب أو لاعبة ناشئين في الألعاب الجماعية، وأفضل لاعب أو لاعبة ناشئين من أصحاب الهمم.