نهيان بن زايد يشيد بدعم محمد بن زايد وولي عهده لقطاع الرياضة والرياضيين

أشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بالدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الرياضة، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ورعايتهما الكريمة لبرامج التنمية الهادفة لبناء مجتمع رياضي وصحي ونشيط.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه للاجتماع الدوري لمجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر المجلس بحضور محمد ثاني الرميثي نائب الرئيس، والأعضاء: الدكتور جمال محمد الكعبي، وسيف بدر القبيسي، ومحمد خليفة النعيمي، والدكتورة أمنيات محمد الهاجري، ومسلم سالم العامري، بالإضافة إلى عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

وثمن سموه إنجازات مجلس أبوظبي الرياضي التي تحققت خلال العام الماضي 2022، وفوزه بالعديد من الجوائز ، كجائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجوائز صناعة الرياضة، مشدداً على ضرورة العمل على رفع جودة الفعاليات الرياضية المجتمعية والدولية والاستمرار في التميز.

واطلع سموه على تقارير ومؤشرات أداء مجلس أبوظبي الرياضي والأندية في أبوظبي، كما وجه بتوقيع اتفاقيات الأداء مع الأندية لمتابعة المستهدفات ومؤشرات الأداء. كما تقرّر خلال الاجتماع استحداث لجنة للشؤون المجتمعية في كل ناد من أندية إمارة أبوظبي، لتضاف الى لجان الحوكمة الرئيسية في نظام الأندية، على أن يرأسها أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، ويكون من مهامها تفعيل المسؤولية المجتمعية للأندية، بالإضافة إلى زيادة النشاط البدني لمرتادي الأندية من الأعضاء وأولياء أمور اللاعبين والمجتمع المحيط بالأندية، وتشكيل فرق عمل تطوعية، مما له الأثر الايجابي في تحقيق مستهدفات جودة الحياة، وتطوير تجربة المشجع لحضور المباريات.

ونوه سموه خلال الاجتماع على ضرورة وضع قاعدة معلومات لأعضاء الأندية واللاعبين والاداريين السابقين والحاليين وتعزيز التواصل معهم لحضور المباريات، كما تمت مناقشة ضرورة أن تفتح أبواب النادي لعموم فئات المجتمع لممارسة الرياضة، إضافة إلى توفير مناخ جاذب وبنية تحتية تمكن أصحاب الهمم من ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها. كما أوصى بتعزيز مشاركة المرأة في الأندية وتوفير كافة الدعم والتسهيلات لممارستها الرياضة.

وتقرّر في الاجتماع التأكيد على ضرورة تشكيل 4 فرق للمراحل العمرية – على الأقل - في أندية أبوظبي كل حسب اختصاصها، لضمان رفد المنتخبات الوطنية باللاعبين، وتنمية وصقل المواهب.

وتم الاطلاع على خطط الفعاليات الرياضية العالمية التي ستحتضنها أبوظبي خلال المرحلة القادمة، امتدادا للنجاحات الكبيرة التي احرزتها خلال الفترة الماضية ومكانتها الريادية في تنظيم كبرى الفعاليات في ظل الأصداء العالمية الواسعة التي حظيت بها من قبل الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية.

كما أوصى مجلس الإدارة بمواصلة تقديم فعاليات بأعلى معايير الجودة لتعزيز المكتسبات، ما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من النواحي الفنية والزخم الجماهيري والإعلامي والترويجي لأبوظبي.