«الشارقة لرياضات الدفاع» عن النفس بطلاً لـ «أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو»

اختتمت مساء أمس، منافسات بطولة رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو (جولة دبي)، التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي.

وأضفت الجماهير التي توافدت لمؤازرة اللاعبين في اليوم الختامي أجواء تنافسية مثيرة مع مجموعة من النزالات القوية، التي جمعت عدداً من أبرز اللاعبين المحترفين على الساحتين المحلية والدولية.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي للبطولة عن تتويج نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بطلاً، وكوماندو جروب في مركز الوصيف، وأكاديمية A.F.N.T في المركز الثالث.

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو فهد علي الشامسي: «نجحت هذه الجولة من بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP ) في تحقيق مكاسب عدّة من خلال استقدام عدد من أبرز نجوم البساط العالميين، خصوصاً من حملة الحزام الأسود الذين أثروا المنافسات بأدائهم الاستثنائي، ووفرت البطولة بيئة ملائمة للكشف عن المواهب المحلية الصاعدة من فئات البراعم والأشبال بما يواكب خطط الاتحاد في تأسيس قاعدة متينة من اللاعبين الذين يمثلون مستقبل الرياضة في الدولة».

وأكد الشامسي أن مثل هذه البطولات تسهم في تطوير أداء اللاعبين المشاركين وصقل مواهبهم، لا سيّما أنها توفر فرص الاحتكاك القوي مع لاعبين متمرسين، وتكسبهم الخبرة في التحضير بشكل أفضل للاستحقاقات القادمة.

وأشاد بالأداء المتطور للاعبي الإمارات وقدرتهم على مجاراة أقوى اللاعبين، لافتاً إلى أن مستوياتهم الفنية تتطوّر بشكل مستدام.

وتابع الشامسي: «يثبت لاعبو الإمارات أنهم الرقم الصعب في كل بطولة، وكعادتهم نجحوا في تقديم أداء رفيع في هذه الجولة، وحصد الكثير من الميداليات الذهبية في الفئات المختلفة، ولابد من الإشادة بجهود الأندية والأكاديميات المحلية في العمل وفقاً لرؤية الاتحاد التي ترتكز على بناء المواهب والاستثمار في قدراتها لتشكل المخزون الاستراتيجي لرياضة الجوجيتسو الإماراتية».