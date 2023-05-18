مهرجان التحدي للجوجيتسو ينطلق 26 الجاري

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تنظيم النسخة الثانية من مهرجان التحدي للجوجيتسو خلال الموسم الحالي، الذي تتخلله بطولة التحدي للجوجيتسو المخصصة لفئات البراعم والأشبال والناشئين للمراحل السنية من (4 – 17 عاماً) من 26 إلى 28 الجاري في صالة مبادلة أرينا، بمشاركة آلاف اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات في الدولة.

وأكد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن بطولة التحدي هي إحدى الفعاليات الرئيسة على أجندة الاتحاد، وتركز بشكل أساسي على الفئات العمرية الصغيرة التي تمثل العمود الفقري لمستقبل رياضة الجوجيتسو ومسيرة الإنجازات. وقال الشامسي في تصريح صحافي: «يحظى مهرجان التحدي للجوجيتسو باهتمام واسع النطاق، خصوصاً على مستوى الأسر والعائلات الذين يجدون في الجوجيتسو أكثر من مجرّد رياضة، بل أسلوب حياة تتعزز خلاله منظومة من القيم النبيلة مثل قوة الشخصية والإرادة والعمل الجماعي والانتماء والصبر والتحمل والثقة بالنفس».