حمدة الشكيلي.. لاعبة من أصحاب الهمم تحقق إنجازات غير مسبوقة في الجوجيتسو

أكدت لاعبة منتخب الإمارات للجوجيتسو حمدة الشكيلي، أنها تسعى للتفوق في دراستها في نظم المعلومات إلى جانب تألقها في رياضة الجوجيتسو، لافتة إلى أنها تطمح للحصول على الحزام الأسود، بينما تأمل أن تعمل في مجال الطيران، إذ تعد أول لاعبة من أصحاب الهمم تنافس على مستوى بطولات السيدات، وتحقق إنجازات غير مسبوقة. وتعد الشكيلي أول لاعبة إماراتية تفوز بميداليتين عالميتين في بطولة واحدة، حيث حصلت على ذهبية فئة الشباب وبرونزية السيدات في بطولة العالم في أبوظبي، بينما لديها بشكل عام ثلاث ميداليات ذهبية في بطولات العالم.

وقالت حمدة الشكيلي لـ«الإمارات اليوم» إن لديها العديد من الطموحات التي تسعى لتحقيقها، موضحة أن «رياضة الجوجيتسو أصبحت جزءاً من حياتي، فبداية تعلقي بها كانت من خلال حصة التربية الرياضية في المدرسة، ومن المرة الأولى التي مارستها فيها أصبحت عاشقة لها، وقررت مواصلة اللعب حتى وصلت إلى مستويات متقدمة».

وواصلت بقولها: «بدايتي كانت مع رياضة الجري وحققت الميدالية الذهبية على مستوى الدولة، كما أحب رياضة الفروسية، ولكن تظل رياضة الجوجيتسو في المركز الأول بالنسبة إلى اهتماماتي». وقالت لاعبة المنتخب الوطني: «أجد صعوبة في بعض الأوقات بالنسبة لاستيعاب تعليمات المدربة، خصوصاً أنني من أصحاب الهمم قسم الصم والبكم، لكنني أرتدي السماعة المساعدة، ومع ذلك أستعين بأوامر عمل الحركات المتعارف عليها في الجوجيتسو أكثر من اعتمادي على استماع الكلام والتعليمات التي تقوم بها المدربة». وأكدت بطلة العالم للمرة الأولى في 2018 أنها لن تكتفي بممارسة الجوجيتسو كلاعبة فقط، بل ستتجه إلى مجال التدريب والعمل الإداري. وزادت: «طموحاتي ليس لها حدود، وسأركز على التطور في رياضة الجوجيتسو حتى أتمكن من الحصول على الحزام الأسود قبل أن أتوجه إلى التدريب».

وعن طبيعة دراستها وطموحاتها المستقبلية، قالت: «أدرس نظم معلومات في جامعة العين، وأسعى للتفوق في دراستي، بينما عقب التخرج أتمنى أن أعمل في الشركات الكبيرة في مجال دراستي، وأمنيتي أن يكون عملي في مجال الطيران». واختتمت حديثها بالكشف عن مشاركاتها المقبلة، وقالت: «حصلت على ميدالية برونزية في بطولة باريس قبل أيام قليلة، بينما لدينا العديد من البطولات المهمة أبرزها بطولة تايلاند التي نسعى خلالها إلى مواصلة التألق ورفع علم الدولة عالياً وتحقيق المزيد من الإنجازات».

الشكيلي أول لاعبة إماراتية تحصل على ميداليتين عالميتين في بطولة واحدة للجوجيتسو.