انطلاقة قوية لجولة أبوظبي من بطولة غراند سلام للجوجيتسو

انطلقت اليوم جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو للموسم 22-23، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية. وتقام البطولة في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم. ومع ختام منافسات اليوم الأول المخصصة لفئة الناشئين، نجح نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تحقيق المركز الأول متفوقا على العين الوصيف وبني ياس في المركز الثالث.

وأشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالمكانة المرموقة التي حققتها بطولة أبوظبي غراند سلام على أجندة الرياضة العالمية ونجاحها المتواصل في جذب أفضل المواهب والنجوم، مؤكدا أنها من البطولات الفريدة التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو( AJP ) في عدد من أبرز العواصم العالمية، وتحظى بأهمية خاصة بالنسبة للاعبين المحترفين الراغبين في تصدر التصنيف الدولي.

ووجّه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من مقره في محطة الفضاء الدولية رسالة إلى منظمي بطولة أبوظبي جراند سلام والمشاركين فيها متمنيا لهم التوفيق والنجاح ومواصلة مسيرة الإنجازات. وأكد النيادي أنه محب لرياضة الجوجيتسو ومواظب على ممارستها لأعوام طويلة، ويقضي بعض الوقت خلال مهمته الفضائية في التدريب عليها وممارستها كونها رياضته المفضلة.

وكان النيادي قد نشر أخيرا مقطع فيديو يظهر فيه مرتديا بدلة الجوجيتسو الكيمونو، حيث أوضح لمتابعيه الدور الذي لعبته هذه الرياضة في إعداده لمهمته في الفضاء، وأهميتها في التكيف مع الظروف الخارجية غير الاعتيادية، متطرقا إلى كونها أكثر من مجرد رياضة بل أسلوب حياة.

