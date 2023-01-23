الوحدة يعزز ترسانته الهجومية بنجم الهلال السعودي

تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا "26 عاماً"، قادماً من نادي الهلال السعودي على سبيل الإعارة، وذلك في إطار مساعي "العنابي" بلعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح.



ورحب مجلس إدارة النادي في بيان صحافي باللاعب "ماتيوس" في موطن الأبطال مُتمنين له التوفيق والنجاح خلال مشواره مع الفريق.



وأعربت إدارة النادي عن شكرها وتقديرها لنادي الهلال السعودي الشقيق، مؤكدةً أن تسهيل إجراءات إنتقال اللاعب، والتعاون المثمر، يعكس متانة العلاقات التاريخية بين الناديين.



‏ومن جانبه أشاد "بيريرا" بالعمل الاحترافي خلال إتمام إجراءات التعاقد، معبراً عن سعادته بتمثيل الـعنابي، ورغبته بالإسهام في تحقيق مزيدٍ من الإنجازات والانتصارات.