البلغاري جورجي ثاني صفقات الظفرة الشتوية

تعاقدت شركة نادي الظفرة لكرة القدم مساء ا الاربعاء مع صانع الألعاب الدولي البلغاري جورجي ميلانوف قادماً من نادي ليفسكي صوفيا كثاني صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونشر النادي عبر حسابه في "تويتر" صورة اللاعب بقميص الفريق لكن دون الكشف عن تفاصيل العقد.

يذكر أن نادي الظفرة كان قد تعاقد يوم الأحد الماضي مع المهاجم البرازيلي تياغو دي ليونكو قادماً من نادي جي إيه أف اليابان