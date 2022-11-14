خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل افتتاح بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، حفل الافتتاح الرسمي لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تستمر فعالياتها في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية حتى 19 الجاري.

وقلد سموّه الميداليات للفائزين بالمراكز الأولى في منافسات فئة الناشئين من البطولة، وأشاد بالجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو للارتقاء بالرياضة، وتعزيز مكانة أبوظبي موطناً للعبة، ومحطة أساسية لاستضافة آلاف نجوم الرياضة من جميع دول العالم لتطوير مسيرتهم ومعانقة البطولات والألقاب.

وتستقطب النسخة الـ14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي يُنظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أكثر من 5000 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، للتنافس ضمن فئات الناشئين والشباب والأساتذة والمحترفين وأصحاب الهمم.

وتأتي هذه البطولة بعد النجاح الذي حققته بطولة العالم للجوجيتسو بنسختها الـ27 التي استضافتها أبوظبي خلال الفترة من 29 أكتوبر الماضي إلى الثامن من نوفمبر الجاري، تعزيزاً لمكانة الإمارة وجهةً عالمية رائدة في تنظيم فعاليات الجوجيتسو.

رافق سموّه كلّ من رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عبدالمنعم الهاشمي، والشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، ووزير العدل عبدالله النعيمي، ورئيس مكتب رئيس مجلس أبوظبي التنفيذي الدكتور أحمد المزروعي، ورئيس دائرة تنمية المجتمع الدكتور مغير الخييلي، ووكيل وزارة المالية يونس الخوري، ومدير عام هيئة أبوظبي للإسكان الدكتور محمد الهاملي، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني.

وبهذه المناسبة، قال عبدالمنعم الهاشمي: «رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وسام شرف على صدور كل الرياضيين في الدولة، وكل منتسبي رياضة الجوجيتسو في العالم»، مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققتها رياضة الجوجيتسو في الإمارات هي ثمرة لدعم سموّه وتوجيهاته ورعايته لهذه الرياضة منذ نشأتها في الدولة.

وتابع: «حضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومتابعة سموه حافز ودافع لنا جميعاً لتقديم الأفضل في تمكين أبناء الإمارات، وتوفير أفضل بيئة تنافسية لهم، وتنظيم أقوى البطولات وأهمها، وتنفيذ أفضل البرامج والمبادرات لنشر اللعبة وتطويرها، وصناعة الأبطال، ونؤكد أننا لن ندخر أي جهد في سبيل الوصول بأبطال الإمارات إلى الرقم واحد عالمياً، وترجمة دعم القيادة الرشيدة ومتابعتها إلى إنجازات على أرض الواقع».