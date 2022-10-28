افتتاح بطولة العالم للجوجيتسو في الإمارات غداً

تنطلق غدا النسخة السابعة والعشرون من بطولة العالم للجوجيتسو في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، وتستمر حتى 8 نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي. ويشارك في الحدث 2000 لاعبا ولاعبة من 70 دولة حول العالم.

ويتخلل منافسات اليوم الأول، الحفل الافتتاحي، ويتضمن مجموعة من الفقرات المميزة، وكلمات افتتاحية من الاتحاد الدولي للجوجيتسو والدولة المنظمة للترحيب براعي الحفل وضيوف الدولة .

وأكد يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن دولة الإمارات وعاصمة الجوجيتسو العالمية أبوظبي على أتّم الاستعداد للاحتفاء بضيوفها من الرياضيين، وممثلي وفود الدول المشاركة، والجماهير من جميع أنحاء العالم، لتوفر لهم تجربة فريدة على كل الأصعدة، تبقى في ذاكرتهم، وتعكس قدراتها الاستثنائية في تنظيم أهم الفعاليات والبطولات التي أصبحت نموذجا يحتذى به في كل دول العالم. وعلى صعيد آخر أجرى لاعبو المنتخب الوطني لفئة تحت 16 عاما إجراءات الوزن الرسمية بعد ظهر اليوم وتجاوزوها بنجاح، في إطار الاستعدادات للدخول في منافسات الغد.