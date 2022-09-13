بطولة العالم للجوجيتسو تنطلق 29 أكتوبر في أبوظبي
تستضيف أبوظبي منافسات النسخة 27 من بطولة العالم للجوجيتسو، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بشكل مجمع لكل الفئات والمراحل السنية من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر المقبل في صالة «جوجيتسو آرينا» بمدينة زايد الرياضية.
وستكون العاصمة أبوظبي وجهة لنحو 2000 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 70 دولة للتنافس في أربع فئات مختلفة هي: فئة الكبار، وفئة (دون 21 عاماً)، وفئة (دون 18 عاماً)، وفئة (دون 16 عاماً).
من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو محمد الظاهري، في تصريحات صحافية: «أبوظبي تواصل بنجاح تصدرها مشهد الجوجيتسو العالمي بثقة لامحدودة من الاتحاد الدولي للعبة الذي يرى فيها منصة نموذجية لتنظيم واستضافة أهم البطولات والأحداث واحتضان النجوم».
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