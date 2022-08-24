منتخب «شباب المواي تاي» يختتم بطولة العالم بإنجاز تاريخي و15ميدالية

اختتم أخيراً منتخب الشباب لـ«المواي تاي» تحت 17 سنة مشاركته في بطولة العالم التي أقيمت في ماليزيا بإنجاز تاريخي في أول مشاركة له بعد إنشائه حديثاً، حيث حصد 15 ميدالية، منها ثلاث ذهبيات وخمس فضيات وسبع برونزيات. وحظيت بعثة المنتخب باستقبال حافل بالورود لدى عودتها من ماليزيا. وتقدم مستقبلي البعثة بمطار أبوظبي الدولي طارق محمد المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، المدير التنفيذي للاتحاد، وعلي خوري عضو مجلس إدارة الاتحاد وعدد من الرياضيين وأولياء أمور اللاعبين وبقية أعضاء البعثة.

وأشاد عبدالله النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ رئيس الاتحادين العربي والآسيوي بالمشاركة الناجحة لمنتخب شباب الإمارات في بطولة العالم للفئات العمرية في ماليزيا. وقال في تصريح صحافي إن ما تحقق من نتائج يعد إنجازاً يستحق الإشادة، مقارنة بعمر الاتحاد الوليد، وجدد التأكيد على أن منتخب شباب الإمارات للمواي تاي جدير بالرعاية والاهتمام خلال المرحلة المقبلة من خلال رؤية مستقبلية ترجمة لدعم القيادة الرشيدة للارتقاء بقطاع الشباب والرياضة.