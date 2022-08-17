بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق 3 سبتمبر

ينظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو يومي الثالث والرابع من سبتمبر المقبل على صالة «جوجيتسو آرينا» بأبوظبي. وتشهد البطولة، التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) مشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة. وتنطلق البطولة في يومها الأول بمنافسات الناشئين والشباب والأساتذة على أن يشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الهواة والمحترفين.

وتحظى البطولة بأهمية كبيرة كونها تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وتمنح للفائز بالمركز الأول فيها 1000 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، ما يجعلها محطة أساسية ضمن بطولات الموسم، في ظل حرص اللاعبين من مختلف دول العالم على المشاركة فيها وتعزيز رصيدهم من النقاط والارتقاء بتصنيفهم السنوي.