سهيل بن بطي: نعمل مع الاتحادات على تعزيز الحوكمة وتحسين آلية اكتشاف المواهب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، أهمية تعزيز التعاون مع اتحادات الرياضات ذات الأولوية كونها تمثل شريكاً أساسياً في تحقيق أهداف استراتيجية القطاع الرياضي 2032 الرامية إلى توسيع المشاركة في الألعاب الأولمبية وتعزيز فرص دولة الإمارات في تحقيق إنجازات دولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الرماية، والمدير التنفيذي للاتحاد طلال هندي، بحضور مدير إدارة الرياضة التنافسية في الهيئة عبدالعزيز حصان، ومدير إدارة الحوكمة الرياضية في الهيئة، في مقر الهيئة عمر خلف.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «تتطلع الهيئة، من خلال الرياضات ذات الأولوية، إلى تحقيق أفضل التزام بمبادئ الـ50 الرامية إلى ترسيخ السمعة العالمية الطيبة لدولة الإمارات في مختلف المحافل الدولية، وبسبيل تحقيق ذلك نعمل مع الاتحادات على وضع استراتيجيات شاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة في العمل الإداري وتحسين آلية اكتشاف المواهب وتطويرها بهدف زيادة فرص المشاركة وتحقيق الإنجازات في الألعاب الأولمبية».

وتابع: «مازال الإنجاز الرياضي الأبرز بتاريخ الإمارات في الألعاب الأولمبية مرتبط برياضة الرماية من خلال ذهبية أولمبياد أثينا 2004 التي حققها الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، ونتطلع اليوم بالتعاون معه ومع الاتحاد إلى بناء جيل جديد من الأبطال القادرين على رفع راية دولة الإمارات خفاقة عالية في المحافل الدولية. ونثمن العمل الكبير الذي يقوم به الاتحاد لتوفير أفضل الظروف للرياضيين عبر تطوير البطولات المحلية، وخلق منافسة قوية تساعد على تأمين أفضل إعداد للاعبين المشاركين في مختلف البطولات الدولية».

وقال الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم: «يمثل إطلاق الرياضات ذات الأولوية خطوة نوعية نحو الارتقاء بالقطاع الرياضي في دولة الإمارات عبر تعزيز حضورنا الأولمبي، ونعمل في الاتحاد على تحقيق أفضل التزام بالتوجهات الحكومية واستراتيجية القطاع الرياضي 2032 الرامية إلى إيجاد أفضل السبل لإعداد جيل من الأبطال المستقبليين».

وأضاف: «نتطلع مع الهيئة إلى توسيع قاعدة ممارسة اللعبة واستقطاب المزيد من المواهب وتنميتها بدنياً وذهنياً لإعداد جيل قادر على ترسيخ حضورنا في المحافل الدولية. كما توفر لنا الشراكة مع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي فرصة تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع التعليمي لزيادة نشر اللعبة بين الطلبة لتحقيق الأهداف المنشودة».

وتم خلال الاجتماع عرض الاستمارات الموجهة إلى اتحادات الرياضات ذات الأولوية والتي تتضمن تفاصيل دقيقة عن آلية العمل داخل الاتحاد، وعن المواهب المتميزة في كل فئة عمرية وخطط تطويرها، حيث يمثل هذا الاجتماع مقدمة لسلسلة ورشات عمل تجمع الهيئة بالاتحاد لوضع بنود استراتيجية مستقبلية خاصة بكل اتحاد من اتحادات الرياضات ذات الأولوية واعتمادها كخارطة طريق لتحقيق الإنجازات الأولمبية.

كما ناقش الاجتماع المتطلبات التشغيلية والفنية للاتحاد، ودراسة واقع البنى التحتية والمنشآت المتوفرة في رياضة الرماية وسبل تطويرها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين الممثلين بالمجلس التنسيقي للرياضة، إضافة إلى إيجاد أفضل سبل التعاون مع الأندية لتحقيق الأهداف المرسومة في تطوير الرياضيين عبر الالتزام ببرامج تدريبية متطورة.

وكان المجلس التنسيقي للرياضة قد أعلن في يونيو الماضي عن الرياضات ذات الأولوية المتمثلة بالرماية، والجودو، والمبارزة، والقوس والسهم، وألعاب القوى، بعد دراسة شاملة تناولت واقع ممارسة الرياضات والمواهب الموجودة في دولة الإمارات وفرص تحقيق إنجازات أولمبية فيها.

الاجتماع الأول ضمن سلسلة اجتماعات تجمع الهيئة مع اتحادات الرياضات ذات الأولوية لوضع استراتيجيات الاتحادات بهدف خلق أبطال رياضيين قادرين على تحقيق إنجازات قارية ودولية.



الاتحادات شريكة الهيئة في تحقيق أهداف استراتيجية القطاع الرياضي 2032 الرامية إلى توسيع المشاركة في الأولمبياد.



سيتم عقد سلسلة ورشات عمل تجمع الهيئة بالاتحاد لوضع بنود استراتيجية مستقبلية واعتمادها خارطة طريق لتحقيق الإنجازات الأولمبية.

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