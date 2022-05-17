دوامة الهبوط تجذب الظفرة بعد خسارته من شباب الأهلي

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

خسر فريق الظفرة أمام ضيفه شباب الأهلي مساء أمس بهدف نظيف ضمن الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم وذلك للمرة الرابعة على التوالي والرابعة عشر في الموسم الحالي في ليقلص من فرصة في الهروب من دوامة الهبوط بعد أن تجمدت نقاطه عند 18 في المركز الثاني عشر، في وقت فاز فيه العروبة على الإمارات بهدف نظيف ما قلص الفارق بينه وبين "فارس الظفرة" إلى نقطة واحدة فقط قبل جولتين من نهاية الموسم، بينما في المقابل، رفع شباب الأهلي رصيده إلى 36 محافظاً على المركز الخامس.

وأصبح الظفرة يحتاج للفوز في اللقاءين القادمين أمام النصر والعروبة على التوالي ليؤمن موقفه في البقاء رسمياً، لكن المستوى الذي ظهر به الفريق أمام شباب الأهلي أكد انه يحتاج لتحسين أدائه أكثر إذ لم يقدم ما يشفع له في المباراة لتحقيق الانتصار، إذ وجد صعوبة في الوصول لمرمى منافسه، فيما ارتكب لاعبوه أخطاء تسببت في هدف المباراة الوحيد الذي جاء من ركلة جزاء في الدقيقة 70 بواسطة المقيم البرازيلي يوري سيسا

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