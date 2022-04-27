إقبال كبير للمشاركة في "أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو"

المصدر: الإمارات اليوم

تشهد الجولة الأخيرة من بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو المقبل إقبالا كبيرا على المشاركة من قبل لاعبين من جميع أنحاء العالم ومجموعة من أبرز الأبطال على ساحة الجوجيتسو المحلية والإقليمية والدولية.

وستشهد البطولة التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP ) حضور لاعبين ولاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات حول العالم في فئات الناشئين لليوم الأول، والأساتذه” 1 ” لليوم الثاني، والمحترفين لليوم الثالث، وتبلغ قيمة جوائز جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو 225 ألف دولار أمريكي لأصحاب المراكز الأولى.

ويقول طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أن جولة أبوظبي جراند سلام تعتبر من أهم الجولات كونها تمنح الفائزين بالمركز الأول 3000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد داخل رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، و2400 للفائزين بالمركز الثاني، و1800 نقطة للفائزين بالمركز الثالث، بما يعزز من فرص المتنافسين للفوز بجائزة أبوظبي العالمية السنوية.

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